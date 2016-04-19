​Книга объединяет читающих

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда
фото Дмитрия КУЗМИЧЕВА

Это далеко не первая встреча с представителями этнокультурных объединений, которую организовывает главное книгохранилище области. Дню единства традиционно предшествуют презентации, «круглые столы», литературные вечера.

Творческие коллективы этнокультурных объединений всегда хорошо принимают зрители, ЭКО участвуют в спартакиадах, мероприятиях в Доме дружбы. Лидеры объединений хорошо известны в области благодаря активной деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

В библиотеке зрители тепло встречали выступления молодежи – юношей и девушек, старшего поколения, активистов румынского культурного общества «Дакия», областного общества «Немецкий центр «Видергебурт», филиала ассоциации татарских и татаро-башкирских общественных и культурных центров «Идел», товарищества украинского языка им. Т. Шевченко «Рiдне слово», общественного объединения «Казачья вольница».

– С обретением независимости День единства народа Казахстана наполнился новым глубоким содержанием и стал символом крепкой дружбы, сплоченности нашего народа независимо от национальности и вероисповедания, – говорила заместитель директора областной библиотеки Валентина Пак. – Только в единстве наше будущее. Консолидация общества несет нам стабильность. Уважение друг к другу живущих на нашей земле этносов обогащает страну. Чем больше узнаешь культуру соседей, тем больше проникаешься к ним уважением.

Культура и искусство позволяют увидеть, чем живет народ, к чему стремится, чем готов поделиться, считают руководители объединений, выходившие к микрофону. Они рассказали о деятельности ЭКО, о работе воскресных школ, где изучаются государственный и родные языки, поделились размышлениями о развитии национальных традиций. Собравшейся молодежной аудитории они пожелали больше читать, быть любознательными, проявлять активную жизненную позицию.

– Наша деятельность направлена на формирование и распространение идей единства, межэтнического согласия, пропаганду казахстанского патриотизма. Очень приятно, когда поддерживаются наши инициативы, – подчеркнул председатель общественного объединения «Казачья вольница» Семен Раков.

Встречу завершили викторина по истории родины и знакомство с материалами обширной книжной экспозиции «Біздің байлығымыз – бірлікте», рассказывающей о роли Главы государства Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана, об основных этапах развития Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединениях региона.

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