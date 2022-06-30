Книга подобна воде – пробьет дорогу везде

В фонде отдела редких книг научно-технической библиотеки Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата

около 5 тыс. изданий.

В привычном для многих понимании редкая книга – это потрепанный и пожелтевший от времени томик, напечатанный сотню-другую лет назад, или ветхая рукопись, которыми мало кто интересуется. Но в нашем случае все совсем не так. Многие редкие книги НТБ университета находятся в прекрасном состоянии и востребованы читателями. С полок «смот­рят» энциклопедии, справочники, сборники научно-популярных и публицистических трудов, литературные альманахи. Берешь любой томик, открываешь – и попадаешь в мир прошлого.

В числе наиболее читаемых – «Атлас Азиатской части России», вышедший в 1914 году, Коран 1907 года, седьмое издание в 56 томах «Энциклопедического словаря» Гранат (1910–1915), История человечества и Всемирная история 1904 года, «Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний» (1903–1909), дореволюционная универсальная энциклопедия «Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона» и другие.

Книги и рукописи, хранящиеся в фонде, – это свидетели истории разных стран и народов. Так, десятки лет отдел редких книг и рукописей научно-технической библиотеки Кызылординского государственного университета хранит старинные издания на корейском языке.

Попали в Кызылорду эти книги случайно. В 1937 году Дальневос­точный корейский педагоги­ческий институт в Советском Сою­зе «по политическим причинам» был расформирован. Но Министерством вузов СССР было принято решение на базе этого института открыть другой – в затерявшейся в казахских степях Кызылорде, в окрестностях которой надлежало расселить более 90% депортированных с восточных окраин Союза советских корейцев.

Люди, лишенные дома, земли, на которой они прожили много лет, чувствовали, что их хотят лишить и истории, выжечь память у целой нации, ведь на глазах у них уже в Казахстане сжигали тысячи книг на корейском языке. Их они везли с собой, пренебрегая самой необходимой поклажей. Часть книг с риском для жизни удалось спасти преподавателю института Ли, и сейчас собранием редких книг, изданных на тончайшей рисовой бумаге на корейском языке, библиотека удивляет многих посетителей.

Это, например, комментарии к Конфуцию, тома религиозно-астрологической тематики, юридическая литература и труды о международном праве, национально-освободительном движении в Корее. В их числе – «Мунхэн биго» (Корейская энциклопедия), «Тонгук еди сыннам» (Книга о географии Кореи), «Тэжден тхоньпхень» (Свод законов династии Ли) и другие.

В числе литературных произведений, которые хранятся в отделе редких книг, есть такие, которые хотелось бы выделить особо. Эти произведения в свое время сыграли большую роль в судьбах разных людей, оказали воздействие на их жизнь. И сейчас, находясь на биб­лиотечной полке, они не забыты читателями. К ним часто возвращаются, вновь и вновь открывая и перечитывая заветные страницы.

Одна из таких книг – литературное произведение «Сон во сне» активного деятеля национально-освободительного движения в Корее, историка и лингвиста Ге Бон У (1880–1959), подаренная научной библиотеке его сыном Ге Хак Римом (на снимке), жителем, кстати, Кызылорды.

«Сон во сне» – это автобиография, изложенная в форме диалога с семьей. Ге Бон У описывает свое детство, учебу в конфуцианской школе, общественное положение во время японской колонизации Кореи в XIX веке, подробно пишет о подготовке партизан к борьбе за независимость корейского народа. Кстати, книга «Сон во сне» напечатана уже в наше время на современном корейском и русском языках. Судьба этой книги очень интересна.

– У отца было много рукописей, – рассказал во время презентации книги Ге Хак Рим. – Живя в Кызылорде, он написал сборники рассказов, стихов и корейского фольклора, труды по литературоведению, языкознанию и истории Кореи. Ему хотелось, чтобы его рукописи были опубликованы. В 1956 году по просьбе отца я повез рукописи в Москву. В издательстве «Иностранная литература» показал рукопись «Сон во сне» и попросил ее напечатать, но мне отказали. Тогда я решил отнести все рукописи в посольство Северной Кореи, надеясь, что там помогут договориться с каким-либо издательством. Работники посольства попросили оставить рукописи, но предупредили, что решение этого вопроса может занять не один год. Меня это не устраивало. Отцу тогда было уже 75 лет, и он мог бы не дождаться издания своих трудов. Я вернулся в Кызылорду.

Вторую попытку решил сделать уже после смерти отца в 1984 году. Все рукописи я вновь привез в Москву и оставил в Институте востоковедения при Академии наук СССР. Это позволяло надеяться, что рукописи не затеряются, и со временем ученые изучат труды моего отца.

И такие времена настали. В 90-е годы в КГУ им. Коркыта-ата была открыта кафедра восточных языков, в том числе корейского. В Кызылорду приезжали преподаватели и ученые, в том числе профессор по казахстановедению университета Каннан Ким Фил, док­тор исторических наук, директор отдела планирования академии корееведения Республики Корея Квон Хи Ен, работники министерства культуры Республики Корея.

В 2006 году в КГУ прошла научно-практическая конференция с участием представителей Рес­публики Корея. Выступая перед учеными, Ге Хак Рим высказал пожелание о переводе рукописи отца «Сон во сне» на русский язык, чтобы она была доступна не только тем корейцам, которые владеют корейским языком, но и русскоязычным гражданам, а также всем, кто интересуется корейской литературой.

Слова Ге Хак Рима были услышаны, и через три года упорной работы корейских лингвистов книга увидела свет. Один экземпляр Ге Хак Рим передал в отдел редких книг научно-технической библиотеки КГУ им. Коркыта-ата.

Второй раз провидение вмешалось в историю создания фонда редких книг при университетской библиотеке в военные годы. В Кызылорду прибыли в эвакуацию Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, Объединенный Украинский государственный университет и Киевский мединститут. Все три вуза приютил местный пединститут, тот самый, созданный на базе Дальневосточного, и с 1941 по 1945 год Кызылорда была настоящим наукоградом.

Лекции читали крупнейшие ученые того времени: физик, академик Синельников, автор ряда учебных пособий по астрономии Путилин, выдающийся астроном Барабашов, математики Астряб и Олевский, автор ряда научных работ по проективной геометрии Гришвальд. В эвакуации защищали диссертации соискатели из Украины, Москвы, Молдавии, организовывались межвузовские научные конференции, в лабораториях шли эксперименты.

В 1944 году из Киева пришла телеграмма, что те, кто прибыл в Казахстан из Украины, могут возвращаться домой. И люди постепенно уезжали. Но в Кызыл­орде осталось много редчайших книг, подаренных институтской библиотеке или переданных из других вузов. И сотрудники института бережно хранили летописи и дореволюционные журналы, научные труды и карты еще царского времени.

В 1988 году пришел приказ об отборе из основных фондов биб­лиотек памятников книжной культуры и, соответственно, их учете и обособленном хранении. Так и появился отдел редких книг, в котором нашлось место многим и многим раритетам. В денежном эквиваленте ценность редчайшего фонда не оценить, и эти книги не уйдут с молотка никогда.

Большая гордость фонда – шес­той том «Древней истории об египтянах, о карфагенянах, об ассириа­нах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках» Ролленя 1760 года издания. Весьма востребованы читателями «Происхождение человека и половой отбор» Дарвина (1872), «Записки касательно…» императ­рицы Екатерины Второй (1801), «Биографии и характеристики» К. Бестужева-Рюмина (1882), Словарь достопамятных людей русской земли в восьми томах, составленный Бантыш-Каменским в 1836 году. Часто те, кто изучает историю и географию, просят сделать копии с 70 карт, размещенных в «Атласе Азиатской России» 1914 года издания. Это огромный том более полуметра высотой и почти такой же в ширину.

Много споров и возражений в 1878 году вызвал в ученой среде первый русский перевод Корана. С арабского оригинала его сделал известный востоковед Саблуков, преподававший в Саратове, затем ставший профессором Казанской духовной академии и посвятивший жизнь работе над переводом священной книги мусульман. В 1880 году Саблукова не стало, но в связи с огромным интересом к его работам в 1894 и 1907 годах небольшими тиражами были переизданы его русскоязычные версии Корана. Издание 1907 года было встречено весьма положительно учеными-арабистами и исламоведами. Дело в том, что в него был включен постраничный параллельный арабский текст. И именно эта книга тоже есть в кызылординской библиотеке.