Книга Президента на венгерском языке

Ректор Университета Петер Сабо подчеркнул, что книга Н. Назарбаева представляет собой уникальное учебное пособие о казахстанской модели развития. Он отметил, что опыт Первого Президента РК, подтвержденный динамичным развитием страны во всех областях, это пример того, как грандиозные планы реализуются в действительность. В состоявшейся после презентации книги беседе П. Сабо рассказал, что в университете будет создан специальный факультативный курс «Казахстан-2050», на котором преподаватели и студенты будут с научных позиций изучать опыт Казахстана. Кроме того, в головном здании Университета будет создан Кабинет Первого Президента РК Н. Назарбаева, в котором все желающие смогут ознакомиться с его трудами, а также с информационными и научно-методическими материалами о Казахстане.

В этот же день в Университете состоялся конкурс студенческих научно-исследовательских работ на лучшее знание истории, современного развития, культуры и традиций Казахстана «Казахстан в годы независимости».

Анастасия ШВАРЦ