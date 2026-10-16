Книга способна изменить жизнь человека
Хабиба Акжигитова, директор библиотеки им. О. Бокея, Усть-Каменогорск
Наступит ли день, когда читатель вернется в библиотеку, подобно воде, возвращающейся в пересохшее русло? Говорят, слово без слушателя – сирота, так и библиотека без читателя осиротела. Чем технологичнее становится мир, тем заметнее пересыхают корни духовности. Библиотеки, веками бывшие главным источником духовного богатства, теряют своего читателя. Растет новое поколение, которое не знает и не чувствует наслаждения от чтения. И это происходит не только у нас, во многих странах мира число читающих людей сокращается.