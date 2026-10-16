Книга способна изменить жизнь человека

Статьи,Читающая нация
Хабиба Акжигитова, директор библиотеки им. О. Бокея, Усть-Каменогорск

Наступит ли день, когда читатель вернется в библиотеку, подобно воде, возвращающейся в пересохшее русло? Говорят, слово без слушателя – сирота, так и библиотека без читателя осиротела. Чем технологичнее становится мир, тем заметнее пересыхают корни духовности. Библиотеки, веками бывшие главным источником духовного богатства, теряют своего читателя. Растет новое поколение, которое не знает и не чувствует наслаж­дения от чтения. И это происходит не только у нас, во многих странах мира число читающих людей сокращается.

фото Галины Вологодской

Фундамент духовности

Куда же ушел читатель? Или нынешние библиотеки перестали отвечать его запросам? Есть ли сегодня хоть кто-нибудь, кто всерьез исследует и осмысливает эту проблему? В развитых странах эти вопросы стали предметом настоящих научных изысканий, потому что без духовности далеко не уйдут ни экономика, ни технологии. Помните роман Рэя Брэд­бери «451 градус по Фаренгейту»? Не грозит ли обществу описанная в этой книге моральная деградация?

Человек, который не читает, – человек без мысли. Народ, который не читает, неизбежно и быстро оторвется от собственных корней, от своей истории. Глава государства Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что приобщение к чтению, культура чтения являются условием формирования прогрессивной нации. Нельзя сказать, что казахстанцы вовсе перестали читать. Мы читаем, но… иначе. Сегодняшнее чтение никак не сравнить с прежней читательской традицией, посетителей читальных залов можно буквально пересчитать по пальцам. И если для прежнего читателя тишина в зале была делом первостепенным, библиотекари говорили вполголоса, то теперь все по-другому.

Причин, конечно, множество. Прежде всего на чтение сильно влияют новые технологии: электронные книги, цифровые возможности. Чтение перестало быть только отдыхом, удовольствием познания или развлечением. Мы, биб­лиотекари и педагоги, уже не можем просто призывать людей читать больше. Агитировать – приходи в библиотеку, читай книги – и неловко, и бесполезно. Такой метод устарел. Самое действенное решение – сделать чтение, особенно среди молодежи, привлекательной, позитивной и широко признанной формой социальной активности. Создавать возможность читать в круговороте пов­седневной жизни – это хороший способ вновь приблизить людей к книге, истории, литературе. Вывести книгу из одиночества – значит превратить чтение в социальную среду, которая объединяет людей и дает им возможность общаться.

Неспешное чтение дает человеку возможность думать, отдыхать, получать духовное наслаждение. В библиотеках есть специальные залы, где можно читать в тишине. Это одна из важнейших ценностей библиотеки. Но сегодня этого уже мало. Представление о том, что книгу нужно читать только внутри библиотеки, устарело. Нужно думать и о том, чтобы устраивать площадки для чтения в открытых и уютных пространствах.

Живое пространство

Сегодня зарубежные библиотеки уже испытывают такие идеи на практике. Можно, например, устроить уличные читальные залы рядом с библиотекой. И работать они будут под открытым небом до самого вечера. Здесь могут быть удобные места для чтения и хорошее освещение. А если предусмотреть еще и фотозону со специально подобранными интересными книгами, чтобы сфото­графироваться и выкладывать снимки в Instagram, будет вовсе прекрасно. В итоге культура чтения получит новый формат, станет частью городской среды. Интерес к книге станет привлекательным действием, которым делятся на страничках в социальных сетях. На это будет работать сам снимок момента чтения, выложенный в Сеть. Ведь культура формируется не только собственными поступками, но и тем, что наблюдает и перенимает человек.

В библиотеках часто размышляют над тем, как привлечь больше людей. Сколько способов уже испробовано! Но традиционные приемы, не совпадаю­щие с ритмом сегодняшней жизни, не дают ожидаемого результата. Чтобы стать читающей передовой нацией, нам как воздух нужны свежие идеи. Сегодня мы читаем с телефона и планшета, слушаем аудиокниги, используем наушники – каждый выбирает для себя удобный вариант. Такие люди встречаются вокруг все чаще. Некоторые ищут красивые и уютные места, чтобы погрузиться в книгу. Нужно признать: таких мест, предназначенных для чтения, у нас недостаточно. Их надо создавать. Пример – киноиндустрия, которая быст­ро приспособилась к духу времени: сегодня практически в любом крупном торгово-развлекательном центре действует кинозал. Почему бы так же не открыть библиотеки? Покупатель, устав от прилавков, найдет в таком зале прибежище, почитает, откроет новый горизонт, встретится с увлекательной историей.

Например, в комплексе торгового центра COEX в Сеуле есть библиотека Starfield Library площадью 2 800 квад­ратных метров. Для уставших от шопинга – незаменимое место. Люди ценят его как уголок, приятный душе, где можно укрыться от шума. В 2025 году в южнокорейских городах Пусан и Кодже построили библиотеки с открытыми террасами для отдыха. Стеллажи расставлены так, чтобы из разных точек открывался живописный вид на ­океан. Можно посидеть с книгой на фоне меняющихся картин природы в любое время года.

Меня восхищает новаторский подход Южной Кореи к развитию библиотечного дела. Продвигая чтение, вовсе не обязательно требовать штудирования от корки до корки. Главное – дать возможность человеку немного передохнуть и познакомиться с произведением. Возможно, в будущем создание таких пространств станет стратегией наших библиотек.

Еще один интересный способ продвижения чтения – онлайн-книжный клуб с собственной страницей в Instagram. Главная цель – объединить любящих чтение людей и сформировать читательское сообщество. В программу клуба могут войти такие нап­равления, как отдых с книгой, работа с читательскими группами, встречи с писателями, рекомендации любимых произведений и цитат. В таком сообществе книга превращается в повод обменяться опытом, посоветоваться, устроить праздник, найти круг единомышленников. По моему убеждению, библиотека будущего даст людям больше способов соприкасаться с книгой. Смысл не в том, чтобы заставить читать больше. Важно создавать особые места и сообщества, пробуждающие в людях интерес к чтению. Уверена – наше государство поддержит такие начинания. Возможно, именно таким образом мы вновь откроем простую истину, которую библиотеки знали всегда: книга способна изменить жизнь человека.

#книги #литература #библиотеки #Читающая нация

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