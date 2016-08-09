​Книга «заговорила»

730
Махаббат САДЫКОВА

В 2010 году исследование ассоциации Audio Publishers показало наличие значительного спроса на аудиокниги на потребительском рынке. В последние годы люди стали мобильнее, больше путешествуют и стремятся время в пути проводить с максимальной пользой. Несмотря на пристрастие к активным видам досуга, спрос на книги остается, но формат их значительно изменился. Пользователей аудиокниг привлекает то, что их можно слушать, например, в автомобиле, что они удобны в использовании.

Идея аудиокниги возникла в Великобритании в 1920-е годы, когда Королевский национальный институт для слепых испытывал различные методы производства «говорящих книг». Однако реализовалась она в Америке в 1930-е. На сегодня аудиокниги стали всеобщим достоянием как идеальное развлечение для долгой поездки на автомобилях, в самолетах и поездах.

Данные тенденции «книжной индустрии» не обошли стороной и Казахстан. Руководитель департамента по связям с общественностью компании Chevron Еркин Зикибаев и директор Казахского радио АО «РТРК «Қазақстан» Махат Садык пилотировали совместный проект по созданию аудиокниги «Путь Абая». Аудиоиздание книги Мухтара Ауэзова было озвучено одним из лучших дикторов страны – Аманжаном Сериковым. Звукорежиссером стал Советхан Конырбаев.

Говоря о значении проекта в сохранении историко-культурного наследия Казахстана, Махат Садык отметил:

– Это произведение вошло в элитный двухсоттомник мировых классиков. В 1959 году четырехтомный роман был удостоен Ленинской премии. Но в те годы из-за цензурных соображений из первоначального текста были убраны 189 страниц. В рамках празднования 100-летия Мухтара Ауэзова после многочисленных исследований вырезанные из романа части были возвращены. Ученый Талатбек Аким, который 30 лет исследовал произведение «Путь Абая», добавил около 70 страниц, которые в свое время были вырезаны как антисоветская пропаганда.

Достоинства флеш-носителя очевидны: общий объем аудиоиздания «Путь Абая» занимает 25 CD-дисков, что делает его затруднительным для использования. Особенность данной формы и в том, что ее можно присоединить и к компьютеру, и к смартфону.

– Помимо легендарной книги о великом казахском поэте, мыслителе, просветителе мы включили в аудиокнигу песни на слова Абая из золотого фонда Казахского радио в исполнении всенародно любимых певцов – Алибека Днишева и Розы Баглановой, а также полный выпуск «Слов назидания», – добавляет Махат Садык.

Добавим, что опыт озвучивания романа-эпопеи «Путь Абая» уже был в Китае в 1996 году, однако издание по ряду причин не получило широкой известности. А вот новый отечественный аудиопроект уже набирает популярность у слушателей.

Проект благотворительный, но, возможно, в будущем аудиокнига «Путь Абая» появится и в сервисе Audible от компании Amazon наряду с другими мировыми бестселлерами.

Популярное

Все
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Кейс Карачаганака или как выстраивать отношения с инвесторами по-новому
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Курьеров обманывали в Уральске
Аплодисменты, аплодисменты…
Искусство, которое лечит
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]