В 2010 году исследование ассоциации Audio Publishers показало наличие значительного спроса на аудиокниги на потребительском рынке. В последние годы люди стали мобильнее, больше путешествуют и стремятся время в пути проводить с максимальной пользой. Несмотря на пристрастие к активным видам досуга, спрос на книги остается, но формат их значительно изменился. Пользователей аудиокниг привлекает то, что их можно слушать, например, в автомобиле, что они удобны в использовании.

Идея аудиокниги возникла в Великобритании в 1920-е годы, когда Королевский национальный институт для слепых испытывал различные методы производства «говорящих книг». Однако реализовалась она в Америке в 1930-е. На сегодня аудиокниги стали всеобщим достоянием как идеальное развлечение для долгой поездки на автомобилях, в самолетах и поездах.

Данные тенденции «книжной индустрии» не обошли стороной и Казахстан. Руководитель департамента по связям с общественностью компании Chevron Еркин Зикибаев и директор Казахского радио АО «РТРК «Қазақстан» Махат Садык пилотировали совместный проект по созданию аудиокниги «Путь Абая». Аудиоиздание книги Мухтара Ауэзова было озвучено одним из лучших дикторов страны – Аманжаном Сериковым. Звукорежиссером стал Советхан Конырбаев.

Говоря о значении проекта в сохранении историко-культурного наследия Казахстана, Махат Садык отметил:

– Это произведение вошло в элитный двухсоттомник мировых классиков. В 1959 году четырехтомный роман был удостоен Ленинской премии. Но в те годы из-за цензурных соображений из первоначального текста были убраны 189 страниц. В рамках празднования 100-летия Мухтара Ауэзова после многочисленных исследований вырезанные из романа части были возвращены. Ученый Талатбек Аким, который 30 лет исследовал произведение «Путь Абая», добавил около 70 страниц, которые в свое время были вырезаны как антисоветская пропаганда.

Достоинства флеш-носителя очевидны: общий объем аудиоиздания «Путь Абая» занимает 25 CD-дисков, что делает его затруднительным для использования. Особенность данной формы и в том, что ее можно присоединить и к компьютеру, и к смартфону.

– Помимо легендарной книги о великом казахском поэте, мыслителе, просветителе мы включили в аудиокнигу песни на слова Абая из золотого фонда Казахского радио в исполнении всенародно любимых певцов – Алибека Днишева и Розы Баглановой, а также полный выпуск «Слов назидания», – добавляет Махат Садык.

Добавим, что опыт озвучивания романа-эпопеи «Путь Абая» уже был в Китае в 1996 году, однако издание по ряду причин не получило широкой известности. А вот новый отечественный аудиопроект уже набирает популярность у слушателей.

Проект благотворительный, но, возможно, в будущем аудиокнига «Путь Абая» появится и в сервисе Audible от компании Amazon наряду с другими мировыми бестселлерами.