Книги нужны везде

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Жанат Сисекенова, Актюбинская область

Библиотека колонии-поселения пополнилась новыми изданиями.

Библиотечный фонд учреждения минимальной безопасности № 9 департамента Уголовно-исполнительной сис­темы по Актюбинской области обогатился новыми книгами. Это стало возможно в рамках сотрудничества учреж­дения и Областной универсальной научной биб­лиотеки им. Сактагана Баишева. На полках появились произведения классиков казахской и мировой литературы, а также современных зарубежных писателей. Есть среди них детективы и фантастика – наиболее популярные жанры у местных читателей.

Одним из направлений воспитательной работы с теми, кто отбывает наказание, преду­смотрено повышение их образовательного и культурного уровня. Граждане, лишенные свободы, могут углубиться в чтение книг согласно внутреннему распорядку дня.

– Чтение помогает развивать мышление, поз­нать самого себя. Библио­текари поддерживают нас в воспитательных мероприятиях, помогают в нашей работе по моральному и культурному развитию лиц, отбывающих наказание, – говорит начальник воспитательного отдела учреждения № 9 капитан юстиции Арман Панабек.

В настоящее время биб­лиотечный фонд учреж­дения № 9 насчитывает более 2 300 экземпляров печатной продукции, уточнила пресс-секретарь департамента Гульфайруз Туремуратова.

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