Книги нужны везде Свежий выпуск 22 ноября 2023 г. 0:00 81 Жанат Сисекенова, Актюбинская область Библиотека колонии-поселения пополнилась новыми изданиями. Библиотечный фонд учреждения минимальной безопасности № 9 департамента Уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области обогатился новыми книгами. Это стало возможно в рамках сотрудничества учреждения и Областной универсальной научной библиотеки им. Сактагана Баишева. На полках появились произведения классиков казахской и мировой литературы, а также современных зарубежных писателей. Есть среди них детективы и фантастика – наиболее популярные жанры у местных читателей. Одним из направлений воспитательной работы с теми, кто отбывает наказание, предусмотрено повышение их образовательного и культурного уровня. Граждане, лишенные свободы, могут углубиться в чтение книг согласно внутреннему распорядку дня. – Чтение помогает развивать мышление, познать самого себя. Библиотекари поддерживают нас в воспитательных мероприятиях, помогают в нашей работе по моральному и культурному развитию лиц, отбывающих наказание, – говорит начальник воспитательного отдела учреждения № 9 капитан юстиции Арман Панабек. В настоящее время библиотечный фонд учреждения № 9 насчитывает более 2 300 экземпляров печатной продукции, уточнила пресс-секретарь департамента Гульфайруз Туремуратова.