Книги открывают мир Свежий выпуск 641 Гаухар САЙМАСАЕВА, президент «Алматыкітап баспасы»

На этом празднике книги мы побывали впервые, хотя являемся постоянным участником Московской, Франкфуртской, Лондонской и Пекинской книжных выставок-ярмарок. В отношении прошедшей туринской выставки хочется особо отметить роль нашего посольства и лично посла Казахстана в Италии, Сан-Марино и Мальте Андриана Елемесова, консула Анар Дутбаевой, а также итальянской команды дизайнеров P-Аrtners. Благодаря им экспозиция Казахстана отличалась новаторским креативным дизайном и продуманной, содержательной программой презентаций. Выставочный стенд Казахстана, располагавшийся в центральной зоне рядом с экспозициями правительства Италии, Ватикана и министерства обороны Италии, знакомил с книжной культурой, искусством, природой нашей страны и привлек посетителей.

Выставку открыл президент Италии Серджио Матарелла. Во время знакомства с казахстанской экспозицией посол РК А. Елемесов подарил президенту Италии несколько книг, в том числе два уникальных широкоформатных фотоальбома издательства на казахском, русском и английском языках – «Удивительная природа Казахстана» и «Великий шелковый путь».

В Турине издательство также представило свою серию «Мой Казахстан» из 60 книг и альбомов. С особой гордостью мы демонстрировали эксклюзивное издание «Времена и думы», содержащее цитаты Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из его книг, статей и выступлений разных лет. Посвященные различной тематике, в совокупности они не только отражают его философское кредо как человека, государственного деятеля и политика, но и создают целостный портрет современного Казахстана в широкой исторической панораме. Кстати, на недавно прошедшей в Алматы Международной книжной и полиграфической выставке «По Великому шелковому пути» эта книга стала обладателем Гран-при за высокое искусство изготовления и оригинальный графический дизайн.

Необычная книга «Моя Родина – Казахстан», также представленная в Турине, представляет собой яркую, красочную конструкцию в виде казахской юрты, заключенную в коробку-обложку. Издание адресовано детям, впервые идущим в школу. Любой малыш, еще не расставшийся с игрушками, будет счастлив получить в подарок подобную книжку. Она составлена из небольших разделов, рассказывающих о государственных символах, истории, национальной культуре, природе и регионах Казахстана.

Один из разделов стенда Казахстана был полностью посвящен детям, и здесь «Алматыкітап бас­пасы» показало свою основную продукцию – издания для дошколят и младших школьников. По признанию итальянцев, «изюминками» экспозиции стали книжки-толстушки с популярными казахскими сказками, выполненные в непривычных форматах. Увлекательные истории, яркие иллюстрации, любимые герои национального фольклора привлекают и маленьких читателей, и их родителей. Не менее интересными для маленьких итальянцев стали учебники английского языка для ­1–3-х классов, а также серия учебных пособий для дошкольников по изу­чению казахского, русского и английского языков – «Кішкентай тілмаш».

В Турине пропаганде культуры и искусства Казахстана были посвящены различные презентации. Книги Президента РК Нурсултана­ Назарбаева «G-Global. Мир XXI века», «В сердце Евразии» представил посол А. Елемесов.