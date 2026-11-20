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За этими словами – целая жизнь, наполненная трудом, заботой о близких и непростыми испытаниями. Но сколько бы ни было повседневных забот, для книг всегда находилось место. Ведь настоящая любовь к чтению не знает ни возраста, ни выходных.

Аул Карагайлы расположен в 40 километрах от районного центра, города Каркаралы. Сабиля-әже живет здесь с семьей сына. Когда-то сюда ее муж Толеш приехал с большой надеждой исцелиться после травмы.

Из книг и рассказов очевидцев мы знаем, как в годы войны в тылу совсем еще маленькие дети трудились наравне со взрослыми. Согнувшись под тяжестью непосильной работы, забыв о детском смехе и сладком сне, они с раннего утра, голодные и изможденные, отправлялись на работу. Сегодня все это осталось в истории и воспоминаниях. Толеш Мукашев был одним из тех детей.

Когда война завершилась и страна начала понемногу приходить в себя, сельскую молодежь стали отправлять в школы ФЗО (фабрично-заводское обучение).

В 1949 году Толеш окончил обучение и устроился работать по полученной специальности на шахту № 5 участка «Сталинуголь». Свою трудовую деятельность он продолжил на шахтах «Октябрьуголь», «Карагандауголь». Аварии и несчастные случаи во время подземных работ оставили на его здоровье тяжелый след. Несколько раз он получал серьезные травмы, но, к счастью, оставался жив. Но в результате одной из аварий стал инвалидом.

Ему было всего 30 лет, когда он оказался прикованным к постели. Диагноз врачей был неутешителен – пожизненный паралич. Тогда Толеш Мукашев и вернулся в родной аул, веря, что именно сельская жизнь станет для него лекарством. Так и случилось.

В семье его называли вторым Алексеем Маресье­вым. При поддержке супруги Сабили он сумел добиться невозможного: не просто встал на ноги после травмы и полного паралича, но и завел большое хозяйство. Занимался садом и огородом, держал кобылиц, готовил кумыс, разводил коров.

Сабиля с мужем жили вместе с его родителями. А большая семья – большие хлопоты, которые ложатся на женские плечи. Ее день начинался задолго до восхода – до работы нужно было управиться с живностью, накормить детей и мужчин, прибраться в доме, постирать – и заканчивался далеко за полночь. Но даже при таком графике она находила время и силы читать! Вскоре свекровь ушла в мир иной, слег и свекор.

На руках остались трое малых детей, муж и свекор. Очень несладко тогда было ей. Держать спину и удары судьбы ей помогало чтение. Потом из жизни ушли друг за другом свекор и муж.

– Я любила читать еще со школы. Вместе с мужем мы собрали библиотеку. Когда все свое прочитали, брали книги в сельской библиотеке. Книги помогают душе жить. Бывает, умаешься за день, ног не чуешь, а перед сном книжку возьмешь – и все бытовые тяготы уходят. Потому что начинаешь видеть все с высоты, книги ведь дают нам крылья, – говорит эта замечательная бабушка.

Одна из самых ее любимых книг – «Тернистый путь» Сакена Сейфуллина. Быть может потому, что у нее самой был непростой жизненный путь. Также она любит стихи Магжана Жумабаева, цитирует их наизусть. К слову, читает Сабиля-әже до сих пор без очков. Поколение, выросшее без гаджетов, сохранило зрение до 90 лет.

Мы познакомились с Сабилей-әже, когда были в гостях у ее снохи, нашей коллеги из районной газеты Бану Мукашевой. Сегодня семья Сабили-әже разрос­лась. Ғайни-Амантай и Айгуль-Болат и сын Омир с супругой Бану подарили ей 11 внуков и 16 правнуков.

Она сидела у окна и читала «Таңдамалы» Азильхана Нуршаихова, одного из ее любимых авторов. Также на ее столе лежали и другие книги. Сабиля-әже читает и мировую классику, и казахскую литературу.

Пообщавшись с ней, я словно зарядилась доб­рой энергией.

– Наша әже, словно птица, которая неустанно носит корм своим птенцам, трудилась не покладая рук, чтобы вырастить двух дочерей и сына, заботилась о муже, прикованном к постели, и при этом не оставляла работу. Ей удалось вынести на своих хрупких плечах все тяготы и испытания судьбы. Для меня они оба – дед Толеш и Сабиля-әже – настоящие герои мирной жизни! Сколько лишений, трудностей и невзгод им пришлось пережить! Но они выстояли и вырастили детей. Благодаря им я обрела мудрого супруга – мужчину, который прошел через огонь афганской войны, и как никто другой познал цену жизни, – говорит Бану Даутановна.

А такие признания из уст невестки дорогого стоят, ведь правда?

– Мой отец Толеш многое пережил на своем веку. Он был человеком добрым, отзывчивым, с большим сердцем. Много читал, интересовался всем новым, всегда держал руку на пульсе времени. Почетные грамоты, медали, имя на Доске почета, благодарности – все это стало примером и нравственным ориентиром для его потомков – трех детей, внуков и правнуков. А мама, несмотря на то, что ее супруг стал инвалидом, не сломилась. Для меня мои родители – пример невероятной силы духа и трудолюбия, – говорит Омир-аға.

Перед уходом Сабиля-әже дала нам бата, который мы с большой благодарностью приняли.

А вы еще до сих пор говорите про занятость и про «некогда почитать»?