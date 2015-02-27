Книги разные важны Свежий выпуск 654 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

В центральной библиотеке состоялась акция «Оқы, Аршалы! Читай, Аршалынский район!». Ее посетил аким райо­на Жомарт Нуркенов с группой воинов-интернацио­налистов, которые преподнесли в дар читальному залу новые книги.

По словам Ж. Нуркенова, аршалынцы лишь недавно узнали о проведении Международного дня дарения книг, цель которого – подарить ребенку хорошую, интересную книгу, а также вдохновить других людей на такой же замечательный поступок. Эта инициатива направлена на повышение интереса и доступ детей планеты к книгам.

Специалисты Аршалынской ЦРБ надеются, что Международный день дарения книг станет для акмолинцев традицией. Библиотеки с благодарностью примут в дар книги. Международный день дарения книги (International Book Giving Day) – это один из самых молодых праздников в календаре, проводится он в феврале и празднуется с 2012 года.



