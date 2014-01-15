Книголюбы скажут «спасибо»

Это событие стало значимым для всех книголюбов Туркестана. Десять лет Центральная городская библиотека размещалась в приспособленном здании. Стесненные условия не позволяли расширить круг читателей и даже элементарно выставить весь книжный фонд, который насчитывает 118 258 экземпляров.

Теперь эти издания доступны читателям, в библио­теке созданы современные каталоги, позволяющие быстро найти нужную книгу. В новом читальном зале одновременно могут заниматься сто человек.

Любовь ДОБРОТА, Туркестан