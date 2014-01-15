Общество
Книголюбы скажут «спасибо»
Это событие стало значимым для всех книголюбов Туркестана. Десять лет Центральная городская библиотека размещалась в приспособленном здании. Стесненные условия не позволяли расширить круг читателей и даже элементарно выставить весь книжный фонд, который насчитывает 118 258 экземпляров.
Теперь эти издания доступны читателям, в библиотеке созданы современные каталоги, позволяющие быстро найти нужную книгу. В новом читальном зале одновременно могут заниматься сто человек.
Любовь ДОБРОТА, Туркестан