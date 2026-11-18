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Вы, скорее всего, видели в супермаркетах и бизнес-центрах небольшие полки с книгами, где можно взять любую и унести домой. Один человек берет заинтересовавший его томик, а взамен оставляет прочитанный – для другого. Так происходит круговорот книг в природе.

В Караганде много точек, где можно бесплатно приобщиться к культуре чтения, и корреспондент «КП» решила выяснить, пользуется ли буккроссинг популярностью у горожан.

Карагандинка Анастасия Боднар давно пристрастилась к буккроссингу. Она не может пройти мимо стеллажа с книгами, если увидит его в общественном месте. Новые издания стоят недешево, а буккроссинг позволяет бесплатно найти хоть и старенькие, но крепкие, а главное – нужные экземпляры. Девушка обожает русскую и зарубежную классику. Сейчас, к примеру, она читает роман-антиуто­пию Джорджа Оруэлла «1984».

– Раз в несколько месяцев мы с подругами встречаемся в кафе и обсуждаем книги, которые успели прочитать, – рассказывает Анастасия. – Беседы о работе или шоппинге быстро надоедают, а о литературе мы можем говорить часами! Каждой хочется поделиться впечатлениями от книги и услышать отклик. Для нас это особое удовольствие!

С буккроссингом девушка познакомилась в областной универсальной научной библиотеке им. Н. В. Гоголя. Здесь его развивают уже на протяжении 14 лет. На первом этаже, недалеко от входа, установлен высокий металлический стеллаж, который венчает табличка Bookcrossing. На верхней полке аккуратно, корешок к корешку, расставлены собрания сочинений Есенина, Горького, Короленко, Лескова и Серафимовича. Ниже, на уровне глаз, в ряд выстроились издания из популярной в советское время серии «Классики и современники»: «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина, «Угрюм-река» Шишкова, «Хождение по мукам» Толстого, «Графиня Рудольштадт» Санд, «Пуритане» Скотта. Попадаются и книги для детей, среди которых сказки Гауфа и приключения Тарзана Берроуза.

Во время моего посещения «Гоголевки» к зоне буккроссинга никто из посетителей не подходил. Зато я встретила ее хранительницу – Светлану Головко. Она следит за порядком и замечает, какие издания пользуются спросом, а какие залеживаются.

– Когда утром прихожу на работу, то вижу, что вчера на стеллаже­ лежали одни книги, а сегодня – уже другие. У нас постоянное движение, – отмечает руководитель отдела комплектования, обработки документов и организации каталогов библиотеки им. Н. В. Гоголя Светлана Голов­ко. – В буккроссинге участвуют только книги наших читателей и жителей Караганды. Издания из библио­течного фонда в буккроссинг не попадают.

Горожане обычно приносят художественную литературу из домашних коллекций, собранных в советское время. Бывает, что на буккроссинге оказываются и профессиональные издания. Их чаще всего приносят педагоги, медики, бухгалтеры, инженеры, вышедшие на пенсию. У них рука не поднимается выбросить книги в мусорный бак или сдать на макулатуру.

«Люди какого возраста чаще берут книги?» – интересуюсь у специалиста. Ответ ожидае­мый – старшего. Однако случается, что сюда заглядывает и молодежь.

Кстати, в «Гоголевке» и я впервые стала участницей буккроссинга, взяв со стеллажа книгу с романами Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», изданную в 1987-м.

Два года назад к буккроссингу присоединился Центральный парк культуры и отдыха. В прогулочных зонах установили домики для книг, по виду напоминающие скворечники. Они защищали своих бумажных питомцев от дождя и снега. Поначалу карагандинцы восприняли инициативу чтения книг на свежем воздухе с энтузиазмом, но со временем домики стали исчезать с парковых аллей.

Несколько лет назад специальная полка появилась в офисе Центра урбанистики. Его сотрудники проявили личную инициативу: отправились в биб­лиотеку им. Н. В. Гоголя и привезли оттуда несколько коробок со списанными книгами. В каж­дом томике они проставили специальный опознавательный штампик и рассортировали все по полкам. Время от времени урбанисты наводили порядок в зоне буккроссинга, подмечая, какие книги «ушли», а какие остались. Ажио­тажа не наблюдалось. И даже были обнаружены граждане с большими спортивными сумками, куда они торопливо загружали книги. Однако урбанисты такую «читательскую активность» решительно пресекали.

Отмечу, что в Караганде есть и активисты, которые безвозмездно построили целую сеть буккроссинга. В их числе бизнесмены Толеген Ашимов и Сергей Шемякин. Они изготовили специальные стойки для книг и размес­тили их в общественных местах: в супермаркетах, бизнес-­центрах, Доме профсоюзов, Региональной­ палате предпринимателей.

– Книги нам сдают в основном пенсионеры. Для них выбросить книгу – это как ножом по серд­цу, – говорит Толеген Ашимов. – Мы забираем книги и развозим их по точкам буккроссинга. Знаете, на окраинах города их быстро сметают с полок и не возвращают. Читают ли? Честно говоря, есть сомнения...

Говоря о буккроссинге, нельзя не вспомнить и о литературном клубе. Он объединяет несколько десятков книголюбов, которые раз в месяц встречаются и обсуждают прочитанное. Каждое заседание посвящено конкретной книге. К примеру, 8 ноября книгочеи под председательством барда Максима Баширова и видеографа Заури Оспанова дискутировали о сборнике рассказов «Жизнь без иллюзий» карагандинского автора Талгата Алимова.

Каков же итог моего знакомства с буккроссингом в Караганде? В городе он не стал массовым явлением, хотя много людей прикладывают для этого усилия. Кстати, а вы читаете книги? Нет? Тогда начните прямо сейчас. Нет бумажной? Подойдет и электронная. Неважно какая она. Поверьте, можно испытать удовольствие от процесса чтения, красоты слова и возможнос­ти поделиться впечатлением с ближними.