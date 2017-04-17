Книговорот в... метро

В метро появилась «Свободная книжная полка» – стеллаж с книгами для общего и бесплатного пользования. Книжная полка установлена на станции «Байконыр» и выполнена в форме глобуса.К всеобщему книговороту мет ро Алматы присоединилось в рамках проекта «Молодежный буккроссинг» при поддержке управления по вопросам молодежной политики города. В церемонии открытия необычной библиотеки приняли участие писатели, поэты и молодежь.– Читать книги полезно, но времени на это час­то не хватает. Скоротать время в метро за чтением – провести время с пользой, – убеждена директор Государственного фонда развития молодежной политики города Алма Ауганбаева. – На этом стеллаже собрано около 700 книг разных жанров – от классики до детективов. Литература подобрана на трех языках.Буккроссинг, или книговорот, – хобби и общественное движение, действующее по принципу со­циальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном мес­те (парке, кафе, поезде, биб­лиотеке, станции метро), чтобы другой мог ее взять и прочитать. Буккроссинг набирает популярность во многих странах мира, в том числе и в Казахстане. Подобные полки для книг – домики, похожие на скворечники, впервые появились в Алматы в 2014 году в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев. Местные активис­ты всемирного движения – управление по вопросам молодежной политики, лидеры молодежных организаций назвали проект «Молодежный буккроссинг» и выразили надежду, что он привлечет большое количество молодежи к чтению.Книги в «скворечниках» не пылятся, а активно «путешествуют» из рук в руки.