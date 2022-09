Книгу о казахстанском антиядерном опыте презентовали в Нью-Йорке

Отказаться раз и навсегда

Генеральная Ассамблея ООН отметила Международный день действий против ядерных испытаний.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло пленарное заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, созванное председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний.

В ходе заседания от имени Генерального секретаря ООН выступила Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Исполнительный сек­ретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, глава Офиса Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при ООН в Нью-Йорке Вивиан Океке и представители гражданского общества приняли участие в качестве специально приглашенных гостей, отмечается в сообщении МИД РК.

Руководство ООН, ОДВЗЯИ и МАГАТЭ, а также представители государств – членов ООН подчерк­нули историческое значение решения Казахстана по закрытию Семипалатинского ядерного испытательного полигона. Примеру нашей страны последовали другие государства, прекратившие испытания ядерного оружия, что впоследствии создало основу для принятия ДВЗЯИ.

Изуми Накамицу отметила важность проводимой Казахстаном и другими государствами работы по оказанию помощи жертвам ядерных испытаний и восстановлению окружающей среды.

Роберт Флойд выразил признательность нашей стране за последовательную поддержку деятельности ОДВЗЯИ и активные усилия по привлечению внимания к катастрофическим последствиям испытаний ядерного оружия.

Вивиан Океке обратила внимание на особое значение Международного дня действий против ядерных испытаний для укреп­ления режима ядерного нерас­пространения и поблагодарила Казахстан за поддержку в реализации инициативы о размещении Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Магжан Ильясов, отметив необратимые и пагубные последствия применения ядерного оружия, призвал государства – члены ООН к диалогу и конкретным действиям по отказу от него. В качестве практических мер он предложил государствам оказать содействие по вступлению в силу ДВЗЯИ, расширению гео­графии зон, свободных от ядерного оружия, а также присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия.

В рамках мероприятия в Постоянном представительстве Казахстана при ООН в Нью-Йорке была организована презентация книги Atomic Steppe: How Kazakhstan Gave Up the Bomb известного экс­перта в сфере ядерного разоружения, старшего научного сотрудника Центра политических исследований SUNY-Олбани Тогжан Касеновой. Книга посвящена истории запрета ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне и процессу отказа Казахстана от арсенала ядерного оружия, оставшегося в стране после распада СССР. Со слов автора, в ближайшее время планируется издание книги на казахском языке.