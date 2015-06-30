Книгу о миротворческой роли Назарбаева презентуют в Астане
Шынар Оспанова
В Астане презентуют книгу о миротворческой деятельности Нурсултана Назарбаева. Об этом в ходе семинара, посвященного изучению идей борьбы с терроризмом, мира во всем мире, взаимопонимания различных культур, выдвинутых Президентом РК, сообщил вице-министр МИД РК Аскар Мусинов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"2 июля в Министерстве иностранных дел Казахстана состоится презентация новой книги "Миротворец", в которой раскрываются доселе неизвестные страницы новейшей истории на евразийском пространстве и миротворческая роль Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в контексте урегулирования ситуации в Украине", – сообщил вице-министр.
Вместе с тем Аскар Мусинов напомнил о самых значимых инициативах Нурсултана Назарбаева. Так, выступая перед дипломатическим корпусом в феврале этого года, Президент Казахстана предложил приступить к разработке принципиально нового договора о безопасности по аналогии с Хельсинским актом 1975 года.
Еще одной важной инициативой Президента стал отказ более 20 лет назад от четвертого по мощности в мире ядерного потенциала и последовавшего решения о закрытии ядерного полигона в Семипалатинске.
"В рамках председательства Казахстана в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в 2011 году Президент Казахстана выступил с инициативой по созданию Исламской организации по продовольственной безопасности со штаб квартирой в Астане. Она призвана решить актуальный для исламского мира вопрос обеспечения продовольствием", – добавил Мусинов.
К уставу организации присоединились 23 страны исламского мира, а в октябре этого года в Астане запланировано проведение первой Генеральной ассамблеи организации по обеспечению продовольственной безопасности ИС.
"С особой гордостью хотел бы отметить, что многие миролюбивые инициативы Главы нашего государства нашли практическое воплощение, как в Казахстане, так и за рубежом, получая высокую оценку со стороны мировых лидеров и общества. Свидетельством этому является присуждение в прошедшем году первой премии мира "Шелковый путь" в Китае нашему Президенту", – добавил Аскар Мусинов.
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