Международное сотрудничество

Книгу в честь 30-летия дипломатических отношений Казахстана и Китая презентовали в Астане

В столице прошла официальная презентация юбилейной книги, посвященной 30-летию дипломатических отношений между РК и КНР «Казахстан-Китай: три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества».

Мероприятие организовано Центром по изучению Китая в партнерстве с Евразийским национальным университетом имени Л.Н. Гумилева и Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, КННК Интернационал в Казахстане при поддержке посольств двух стран.

В мероприятии приняли участие посол РК в КНР Шахрат Нурышев, посол КНР в РК Чжан Сяо, представители Библиотеки первого президента РК, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Министерств иностранных дел РК и КНР, аналитических структур Казахстана и Китая, а также профессорско-преподавательский состав казахстанских вузов.

Книга появилась на свет в результате тесного и продуктивного творческого взаимодействия посольства Казахстана в КНР и посольства КНР в Казахстане при содействии казахстанского Центра по изучению Китая.

Особенностью издания является и то, что оно состоит из трех блоков на казахском, русском и китайском языках. При этом большая часть представленных официальных документов впервые переведена на государственный язык.

Открывая презентацию модератор встречи директор Библиотеки первого президента РК Бахытжан Темирболат отметил: «В этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. За это время наши отношения достигли высокого уровня доверия и подлинного стратегического партнерства. Сегодня наши государства вступают в новую эпоху своего развития, где нас ждет, как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, следующее «золотое 30-летие» сотрудничества наших народов. В изданной к юбилейной дате книге дан аналитический обзор двусторонних связей за период 1992-2022 годов. В ней на основе архивных материалов Библиотеки первого президента РК, Министерства иностранных дел РК, газеты «Казахстанская правда» собраны уникальные справочные данные, важнейшие документы, редкие фотографии, а также сформирован перечень ключевых соглашений и договоров, принятых за прошедшие 30 лет. Уверен, что издание займет свое достойное место в ряду научной литературы, посвященной вопросам международной политики».

«Эта книга содержит ранее не публиковавшийся полный перечень документов, подписанных обеими сторонами, а также тексты ключевых стратегических документов. Представлена интересная для общественности и исследователей двусторонних отношений история взаимных визитов на уровне глав государств за последние три десятилетия, информация о различных механизмах, направленных на развитие нынешнего вечного всестороннего стратегического партнерства между РК и ​​КНР. Китай является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. В 2021 году двусторонний товарооборот достиг 18,2 млрд. долларов США. Согласно статистике, за 8 месяцев текущего года этот показатель увеличился на 26% и составил 15,4 млрд. долларов США. То есть велика вероятность, что к концу года двусторонний товарооборот выйдет на новый высокий уровень», - рассказал посол РК в КНР Шахрат Нурышев.

«Задумка этой книги зародилась еще несколько лет назад, это был большой и титанический труд. Прошедшие десятилетия были наполнены важными и яркими событиями исторического значения. 3 января 1992 года было подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между РК и КНР, 26 апреля 1994 года Соглашение о казахстанско-китайской государственной границе, 4 июля 2005 года состоялось подписание Совместной декларации РК и КНР об установлении и развитии стратегического партнерства, 7 сентября 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал глобальную инициативу «Один пояс – один путь», и наконец 14 сентября текущего года именно в Астану председатель КНР совершил свой первый заграничный визит после двухлетней паузы. Это ознаменовало начало нового золотого 30-летия двусторонних отношений», - сказал в своем выступлении глава дипломатической миссии Китая в Казахстане Чжан Сяо.

Издание рассчитано на дипломатов, специалистов и учащихся в области международных отношений, востоковедения и всех, кто интересуется современной внешней политикой Казахстана и развитием казахстанско-китайских отношений.

«Презентованное юбилейное издание само по себе является символом взаимовыгодного сотрудничества наших государств и народов в течение 30 лет. В разделах книги на реальных примерах показано, что два соседних государства воспринимают друг друга как надежные партнеры, источник выгодных возможностей и совместной работы для достижения еще больших результатов. В настоящее время взаимовыгодные связи Казахстана и Китая уверенно вошли в четвертое десятилетие и разносторонне развиваются, последовательно стремясь на новую историческую высоту», - сообщил представитель авторского коллектива книги Тимур Шаймергенов.

«Я помню, как год назад ко мне обратились наши казахстанские эксперты и попросили доступ к архивам газеты «Казахстанская правда». Наше издание всегда уделяет большое внимание информационному освещению всех внешнеполитических событий Казахстана. Поэтому неслучайно, что, когда понадобились материалы о давно забытых днях тридцатилетней давности – газетные архивы действительно стали надежным источником фактов, цифр, имен и историй. Сегодня мы видим результат этой большой творческой и исследовательской работы, которую совместно провели казахстанские и китайские специалисты, дипломаты-практики. Ранее мне довелось неоднократно работать спецкорреспондентом газеты «Казахстанская правда» в Пекине, освещать официальные визиты руководства нашей страны в Китай. И мне, как автору публикаций, действительно вдвойне приятно, что эти материалы не были потеряны в архиве и были использованы при подготовке настоящей книги. Желаю авторскому коллективу новых достижений и успехов! Уверен, что впереди будут новые интересные творческие проекты. Редакция нашей газеты готова к плодотворному сотрудничеству», - отметил первый заместитель генерального директора ТОО «Республиканская газета «Egemen Qazaqstan» Владимир Курятов.

В завершении мероприятия прошла церемония передачи экземпляров издания в фонд Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

Справочно: С момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой было подписано около 200 документов, касающихся сотрудничества в политической, правовой, экономической, социально-культурной, научно-образовательной и гуманитарных сферах.

В том числе, в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре этого года было подписано 10 документов.

Кроме совместного заявления глав государств, подписаны протоколы в сфере АПК между МСХ РК и главным таможенным управлением КНР: по инспекционным, карантинным и ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к молочной продукции, льну и шерстяному сырью, которые экспортируются из Казахстана в Китай. Также подписана техническая спецификация обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы двух стран. Подписаны соглашения между правительствами о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения гражданских воздушных судов и по проекту предоставления китайского суперкомпьютера казахстанской стороне.

Подписаны меморандумы: о реализации Плана сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики "Нұрлы жол" и строительстве "Экономического пояса Шелкового пути"; меморандум о взаимопонимании между министерством торговли и интеграции РК и министерством коммерции КНР; меморандум между казахстанским министерством финансов и главным таможенным управлением КНР по укреплению сотрудничества в области приграничной защиты прав интеллектуальной собственности.

Казахстан и Китай одни из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере индустриализации, подав пример взаимодействия в рамках программы «Один пояс – один путь», тем самым выведя двусторонние отношения на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии. Напомним, что за семь месяцев 2022 года Китай занимает первое место (без учета государств – членов ЕАЭС) в торговле с Казахстаном. Доля Китая во внешнем товарообороте составила 22,6%. Общий объем товарооборота достиг $13,5 млрд. Объем товарооборота увеличился за счет роста экспорта казахстанских товаров на 52%, увеличившись до $8 млрд. Импорт Казахстана из Китая занимает отметку в районе $5,5 млрд.

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