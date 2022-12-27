Журналист Леонид Млечин рассказал о планах по презентации в Казахстане своей книги о январских событиях

Российский журналист Леонид Млечин рассказал корреспонденту Kazpravda.kz о планах по презентации в Казахстане своей книги о январских событиях.

Фото: inform.kz

Корреспондент «Казправды» посредством WhatsApp связалась с автором труда.

На вопрос журналиста о предполагаемой дате презентации книги «Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков» Леонид Млечин ответил, что из-за проблем со здоровьем пока вопрос открыт.

«Пока не знаю. В январе вирус проклятый помешал! Как только определятся дни – напишу», – ответил автор.

Также Млечин сообщил, в каких городах пройдет презентация.

«И в Астане, и в Алматы планирую», – сказал он.