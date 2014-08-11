Книжная выставка для незрячих проходит в Астане

В специализированной библиотеке для незрячих людей в Астане проходит книжная выставка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата акима города.

"С 11 августа в столичной Специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан проходит книжная выставка "Есть вопрос – готов ответ", приуроченная к Дню Конституции РК", – указывается в сообщении.

На выставке представлены книги о Конституции РК, ряд законов, в том числе о языках, жилищных отношениях, культуре, труде и закон о государственных социальных пособиях по инвалидности.

Книжная выставка будет проходить до конца августа. Библиотека находится по адресу: ул. Таха Хусейна, 2/1.