Президент
Книжная выставка о жизни и трудовой деятельности Назарбаева открылась в Астане
Ботагоз Балтабаева
Вся жизнь Елбасы, начиная с младенчества и до сегодняшних дней, представлена в национальной академической библиотеке РК. Здесь состоялось открытие книжной выставки "Наш Президент. Феномен лидерства", передает Kazpravda.kz.

"Биография и семья", "Государственные символы", "Звания и награды", "Международные форумы", "Избранный народом Президент" – из этих пяти разделов состоит книжная выставка, посвященная Дню Первого Президента РК. Экспозиция представлена более 200 книжными экземплярами.

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Один из уникальных экспонатов – это табель успеваемости ученика 8 класса Нурсултана Назарбаева. Согласно школьному документу, будущий Президент Казахстана учился на "пятерки".

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А вот и совместная фотография выпускников казахской средней школы имени Абая. Среди этих совсем юных ребят изображен нынешний Глава государства – рядом с фотографией учителя, во втором ряду.

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Нурсултан Назарбаев входил во Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодежи и даже награжден за активное участие в деятельности организации.

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Фотография из семейного архива Президента: на ней он изображен с супругой Сарой Алпысовной и с дочерьми Даригой и Динарой.

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1991 год. Принятие присяги Первым Президентом страны.

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Стоит отметить, с 1991 года Нурсултан Назарбаев является почетным гражданином города Дулута (США).

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Елбасы прекрасно проявил себя не только как политик, но и как писатель. Он является автором более десятка книг.

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Особое место на книжной выставке занимает его труд "Казахстанский путь", который переведен на 27 языков народов мира.

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