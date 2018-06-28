Книжный интерес

Скоро школярам Сарыкольского района в руки попадут несколько сотен новых, еще пахнущих типографией изданий. Среди них есть книжки-малышки, произведения для среднего и старшего школьного возраста. Качество печати, иллюстрации, содержание этих книг приятно удивляют. После того как работники сарыкольской районной детской библиотеки примут и внесут их в каталоги, чис­ло книг в фонде превысит 8 тыс. экземпляров.

Работу библиотек, особенно сельских, модернизируют уже не первый год. Процесс идет значительно быстрее, когда акимат поддерживает начинания материально. К примеру, здание центральной районной библиотеки в Сарыколе в прошлом году отремонтировали на сумму 25 млн тенге за счет местного бюджета. Здесь раньше располагался быткомбинат, не было удобств. Теперь читателей встречают светлые помещения, чистые стены, удобная мебель, появился специальный вход для людей с особыми по­т­ребностями. И конечно, здесь много хороших книг.

В читальном зале для взрослых впервые увидела издания, к которым прилагается стилус-чтец: обычная на вид книжка, а прикладываете к фразе, что напечатана, такую палочку и слушаете, что написано. Очень полезная вещь, особенно для тех, кто изучает язык. Есть и огромные «наборы-чемоданы», в которых не только традиционная книга, но и десятки дисков с кюями казахского народа. Другой «чемодан» – про батыров. Директор библиотеки Солдат Дутпаев гордо говорит, что это поступления 2018 года по линии республиканского бюджета.

В ведении Солдата Дутпаева 28 библиотек района. Сеть сумели сохранить. Как сегодня шутят местные работники, кто-то даже успел потрудиться на 0,25 ставки. Трудные были времена, что и говорить. Это сегодня районный бюджет ежегодно выделяет 4 млн тенге на обновление книжного фонда: половину – на книги, половину – на периодику. Да и косметический ремонт успели сделать во многих помещениях сельских библиотек. Есть и спонсоры, как, например, фонд «Аяла».

– Наша библиотека носит имя Назиры Даулетовой, – рассказал Солдат Дутпаев. – Ее дети ходатайствовали о присвоении имени матери нашей библиотеке. Сама она сарыкольская, родом из Чеховского сельского округа. Назира Кожахметовна 24 года проработала директором Государственной библио­теки имени Пушкина в Алматы. Многое сделала для того, чтобы ее здание, ставшее первым специализированным в Центральной Азии, достроили в срок. Сегодня нашей библиотеке помогают дети Назиры ­Даулетовой.

Также меценаты закупили разных изданий почти на 2 млн тенге. Механизм сотрудничества отлажен: сарыкольцы высылают списки, а в ответ получают нужную литературу с доставкой. Такие посылки приходят не каждый год, но неизменно позволяют пополнить фонд библио­теки наименованиями, которые не попали в государственный закуп.

Читают ли эти книги? Читают. Еще как! Здесь отлично знают казахстанского автора Аделию Амраеву, читают и Пратчетта, и Тургенева, классиков и современников. На одном из столов в детской библиотеке – модная нынче книга «Игра престолов» Джорджа Мартина. Несмотря на каникулы, между стеллажей ходили дети.

Две девчушки лет по 10–12 перебирали произведения фантастов. Как говорит заместитель директора библиотеки Майра Искакова, самые верные читатели – это как раз те, кому от 5 до 13 лет. Популярны книги на казахском языке, и в последние годы подростки просят таких все больше и больше. Причем речь идет не столько о классиках, сколько о современниках. Важно, что большая часть книжного фонда находится не в читальных залах, а на абонементе. Не дают на дом лишь учебную литературу – словари, энциклопедии. Ее мало, и она очень ценна.

Поддерживать интерес к чтению позволяют постоянные встречи с читателями.

– Нам сильно помогают коллеги из костанайской библиотеки для детей и юношества имени Алтынсарина, – рассказала Майра Искакова. – Ее директор Надежда Теплякова со своей командой часто проводят вебинары, где презентуют новые книги, новых авторов. Мы часто обращаемся к ним за помощью в апробировании современных форм работы с детьми.

А скоро в здании районной биб­лиотеки появится компьютерный кабинет. Он будет работать как для взрослых, так и для детей. Его открытие, по мнению сотрудников, увеличит число посетителей. В районном бюджете деньги на его оборудование уже заложили. Тендер планируют провести до конца лета. Тогда в небольшом помещении для читателей оборудуют 6 рабочих мест с доступом в Интернет. Здесь же установят кресло для прослушивания ­аудиокниг, диван и большой экран, чтобы можно было на него выводить нужную информацию, а при необходимости и распечатывать на современном МФУ. Те компьютеры, что сегодня есть в библиотеке, перераспределят – часть уйдет в сельские филиалы, где давно ждут технику.

По сути, это и есть новый ­формат деятельности библиотек, который сегодня продвигает партия «Нұр Отан» в рамках проекта «Библиотеки Казахстана». Задумка в том, чтобы создать цент­ры знаний/коворкинг-центры, на базе которых будут проводить различные встречи, семинары и тренинги. ­Аудитория – жители села Сарыколь и одноименного района – почти готова. Библиотека здесь активна и доступна не только в своем здании, но и через сайт, электронную почту.

Здесь идут за читателем, аккуратно и ненавязчиво прививая культуру чтения, интерес к качественной литературе. Используют современные технологии, открывают доступ к знаниям для всех, независимо от возраста, профессии, социального статуса. И понимают, что успех любого дела зависит не только от материальных вливаний, но и заинтересованности работников, а ее в библиотеке видно невооруженным глазом.