Князь Монако Альбер II и его супруга Марлен стали родителями близнецов

Княгиня Монако Шарлен родила мальчика и девочку. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу княжеского дворца.
В сообщении указывается, что мальчик получит имя Жак, а девочка – Габриэлла. Ранее, отвечая на вопрос, какие имена приготовила княжеская супружеская пара для своих детей, князь Монако Альбер Второй говорил, что "по этому вопросу ведется серьезная работа".
Кроме того, в интервью одному из французских телеканалов он сообщил, что в случае рождения девочки и мальчика наследником престола считается мальчик.