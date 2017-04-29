Ко Дню единства народа Казахстана в Астане пройдет ряд мероприятий

К празднованию Дня единства народа Казахстана акиматом столицы запланирован ряд культурно-массовых мероприятий, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт горадминистрации.
1 мая состоятся:
- праздничный концерт на площади перед монументом "Қазақ ел". Начало концерта в 11:00;
- концерт с участием звезд казахстанской эстрады на городской площади у акимата;
- фестиваль детского творчества "Салем, Астана!" в киноконцертном зале Дворца "Жастар";
- концертная программа "Дружба народов" в жилом массиве Коянды.
2 мая жители и гости столицы могут посетить конкурс рисунков "Рисуют дети мир", который будет организован в специальной библиотеке для незрячих, расположенной на ул. Таха Хусейна, 2/1.
В период с 30 апреля по 5 мая в музее имени С. Сейфуллина вниманию горожан будет представлена выставка "Береке бастауы бірлік, ел іші татутірлік".