Ко Дню памяти жертв политических репрессий прошла выставка в Национальном архиве РК

Фото пресс-службы МВД
Специальный государственный архив МВД совместно с Национальным архивом РК ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода провели значимое мероприятие – выставку архивных дел в выставочном зале Национального архива с участием первого заместителя министра внутренних дел Марата Демеуова и представителей общественности, передает Kazpravda.kz
.
"МВД предоставило для выставки уголовные дела в отношении репрессированных граждан, оправданных судебными органами, – это дела осужденных и впоследствии реабилитированных граждан, а также дела, прекращенные в ходе следствия за недоказанностью обвинений. Это уголовные дела на репрессированных деятелей казахской интеллигенции – Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ахмета Байтурсынова, Магжана Жумабаева, Алихана Букейханова, Мирякуба Дулатова, Илияса Жансугурова и других", – сообщила пресс-служба МВД.
Демеуов отметил, что целью выставки является сохранение памяти о жертвах политических репрессий тоталитаризма.
"Реабилитированные граждане, их представители, а в случае их смерти – родственники имеют право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных дел непроцессуального характера, а также на получение сохранившихся в данных делах рукописей, фотографий и других личных документов", – уточняется в сообщении.
Также на сайте министерства функционирует сервис "Мемориал", где предоставлены документы касательно репрессированных людей.
По обращениям граждан архив МВД выдает справки, копии документов, выписки из документов в установленном законодательством порядке. "За 4 месяца 2016 года в МВД поступило 388 обращений и запросов от граждан, исследователей, общественных организаций, музеев и государственных органов, в том числе 259 обращений казахстанцев, 129 – из стран СНГ", – говорится в информации.