Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

С 17 по 27 октября покупатели смогут приобрести продовольственные и непродовольственные товары по сниженным ценам в рамках акций Republic Day и Bereke Fest

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Мангистауской области ко Дню Республики стартуют республиканские акции Republic Day и Bereke Fest, в рамках которых торговые объекты предложат покупателям скидки на различные товары, передает Kazpravda.kz.

Праздничные распродажи продлятся с 17 по 27 октября. Основная часть скидок и специальных предложений запланирована на период с 21 по 27 октября.

«Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября», — сообщили в акимате Мангистауской области.

Организаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции РК совместно с местными исполнительными органами.

Акции направлены на повышение доступности товаров, поддержку отечественных производителей и развитие внутренней торговли.

Список магазинов и торговых объектов, участвующих в праздничных распродажах, жители региона смогут найти на сайте акимата.