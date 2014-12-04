Коалиция из 17 штатов подала на Обаму в суд

Коалиция из 17 штатов решила подать в суд на администрацию президента США Барака Обамы. Поводом для иска послужила миграционная реформа, которую глава государства провел без поддержки Конгресса, передает Reuters. Инициатором искового заявления выступил штат Техас, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
"Президент проигнорировал обязанность проводить законы в установленном порядке, которые обязательно должны быть внесены на рассмотрение Конгресса. Он не имел права подписывать указ о миграционной реформе", – заявил генеральный прокурор Техаса Грег Эббот (Greg Abbott), который был избран губернатором штата, но еще не вступил в должность.
Как отмечается, в коалицию в основном вошли штаты, поддерживающие республиканцев, среди них – Алабама, Айдахо, Миссисипи и Юта. 22 ноября Обама объявил о подписании указа, который позволит избежать депортации почти пяти миллионам нелегальных мигрантов. По его словам, речь идет о людях, которые "проживают в США более пяти лет, являются родителями американских граждан, а также о тех, кто был привезен в США в младенческом возрасте". Таким гражданам разрешат остаться в стране на трехлетний срок с возможностью его дальнейшего продления. Согласно указу, 4,7 млн человек не только не будут депортированы из США, но и получат разрешение на работу.
Республиканцы в свою очередь заявили, что попытаются заблокировать эту реформу Обамы. По данным СМИ, они могут использовать для давления на Белый дом законопроект о финансировании федерального правительства.
Барак Обама обещал сделать миграционную реформу одним из своих приоритетов в первый год своего президентства еще в ходе избирательной кампании в 2008 году. Однако ни тогда, ни в начале своего второго срока на посту главы государства ему не удалось это сделать. Сенат одобрил эту инициативу, однако республиканцы в Палате представителей ее заблокировали.