В мире
Коалиция из 17 штатов подала на Обаму в суд
Марат Манаспаев
Коалиция из 17 штатов решила подать в суд на администрацию президента США Барака Обамы. Поводом для иска послужила миграционная реформа, которую глава государства провел без поддержки Конгресса, передает Reuters. Инициатором искового заявления выступил штат Техас, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

"Президент проигнорировал обязанность проводить законы в установленном порядке, которые обязательно должны быть внесены на рассмотрение Конгресса. Он не имел права подписывать указ о миграционной реформе", – заявил генеральный прокурор Техаса Грег Эббот (Greg Abbott), который был избран губернатором штата, но еще не вступил в должность.

Как отмечается, в коалицию в основном вошли штаты, поддерживающие республиканцев, среди них – Алабама, Айдахо, Миссисипи и Юта.
22 ноября Обама объявил о подписании указа, который позволит избежать депортации почти пяти миллионам нелегальных мигрантов. По его словам, речь идет о людях, которые "проживают в США более пяти лет, являются родителями американских граждан, а также о тех, кто был привезен в США в младенческом возрасте". Таким гражданам разрешат остаться в стране на трехлетний срок с возможностью его дальнейшего продления. Согласно указу, 4,7 млн человек не только не будут депортированы из США, но и получат разрешение на работу.

Республиканцы в свою очередь заявили, что попытаются заблокировать эту реформу Обамы. По данным СМИ, они могут использовать для давления на Белый дом законопроект о финансировании федерального правительства.

Барак Обама обещал сделать миграционную реформу одним из своих приоритетов в первый год своего президентства еще в ходе избирательной кампании в 2008 году. Однако ни тогда, ни в начале своего второго срока на посту главы государства ему не удалось это сделать. Сенат одобрил эту инициативу, однако республиканцы в Палате представителей ее заблокировали.

Популярное

Все
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Кабинет министров Казахстана проходит серьезное испытание – политолог
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Уголек дорожает
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
В тесноте и в обиде
Трудный путь к рынку
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Парламент должен нести ответственность за законы
«Хвост» пандемии
Притяжение Дельбегетея
За сайгака ответят
Сократить нельзя оставить
Спас от огня флаг и герб
12-летний Алинур Хамзин стал лауреатом Международного детского музыкального конкурса «Славянский базар-2022»
Курица или рыба?
С иголочки!
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Общество , В мире
70 процентов богатых экосистем Мирового океана оказались по…
Общество , Здравоохранение , В мире , COVID
Двухвалентная вакцина от коронавируса появится осенью – ВОЗ
В мире
Европа снова горит из-за аномальной жары
В мире
Мировой океан нуждается в спасении, считают эксперты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]