Коалиция конструктивизма

Думаю, многие согласятся, что сегодня во всем мире наступили непростые времена, которые требуют ответственных решений, потому что процессы происходят с такой скоростью, соответственно, времени на работу над ошибками у нас просто нет.

Фаза перманентного роста мировой экономики за счет удешевления кредитных ресурсов, а значит стабильности во внут­ренней и внешней политике всех стран, закончилась.

Подтверждение тому – турбулентность на глобальных рынках финансов, энергоносителей, продовольствия, транзита, миграции, эскалация напряженности и военные конфликты.

В начале года мы стали свидетелями острого внутриполитического кризиса, подвергшего угрозе нашу государственность, направленного на свертывание демократических процессов, на деградацию страны и закрепление сложившегося неравенства – когда приоритетом стали интересы узкого круга лиц, но никак не народа Казахстана.

Наш Президент, который по роду своей предыдущей деятельности оценивает все эти риски совершенно с другой, более высокой точки зрения, сегодня создает условия нивелирования всех этих рисков для Казахстана, поддержания курса дальнейших демократических реформ, которые должны привести нашу страну к обновлению и процветанию.

Сегодня все мы участники процесса долгожданной транс­формации Казахстана из суперпрезидентской республики в президентскую, где по замыслу Главы государства системно реа­лизовывается формула: «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Политические изменения, поддержанные большинством казахстанцев на республиканском референдуме, а именно – повышение партийной конкуренции, новый порядок формирования Мажилиса и маслихатов, выборность акимов, усиление инсти­тута уполномоченного по правам человека, учреждение Конституционного суда, право собственности народа на землю, недра и их богатства – направлены на реализацию нового общественного договора, основанного на ценности и приоритете интересов гражданина и народа.

Кроме того, произведен демонтаж устаревших инструментов, систем и ключевых управленцев, которые были нацелены на поддержание работоспособности старой модели управления и не подходят или не могут принимать участие в строительстве Нового Казахстана. Логичное продолжение – это дальнейшая трансформация политической системы.

В своем выступлении Глава государства обозначил приоритет, где ключевой целью политической модернизации страны является повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы.

Наша партия, как парламентская, находится в самой гуще событий и принимает непосредственное участие в модернизации законодательства для создания правовой базы, можно сказать, фундамента для строительства Нового Казахстана.

Фракция «Народная партия Казахстана» поддержала изменения в главный документ страны, считаем, что они направлены на проведение реальных политических реформ.

В нашем понимании, семилетний президентский срок позволит воплотить в жизнь все необходимые масштабные изменения по демократическому реформированию политической системы страны, а именно – усилению принципов народовластия, обеспечению прозрачности, подконтроль­ности, повышению эффективности всей системы власти.

В то же время положение об одно­кратности избрания президента страны и неизменности этой конституционной нормы, ставит заслон на пути монополизации власти. Вкупе с измене­ниями, принятыми на всенародном референдуме ранее, создается надежный механизм по недопущению узурпации власти и институционально закрепляется отход от суперпрезидентской формы правления.

На внеочередных президентских выборах Народная партия входит в коалицию и поддерживает кандидатуру действующего Главы государства.

Наша политическая платформа, предвыборная программа полностью совпадают с политикой, планами действующего Главы государства. Уверен в побе­де Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и что в мире, полном политических, экономических, социальных вызовов, ключевым результатом станет устойчивое развитие и лидерство нашей страны, и главное – это качественный рост уровня жизни казахстанцев.