Политика
Коалиция конструктивизма
Айкын Конуров, депутат Мажилиса Парламента, глава фракции Народной партии Казахстана

Думаю, многие согласятся, что сегодня во всем мире наступили непростые времена, которые требуют ответственных решений, потому что процессы происходят с такой скоростью, соответственно, времени на работу над ошибками у нас просто нет.

Фаза перманентного роста мировой экономики за счет удешевления кредитных ресурсов, а значит стабильности во внут­ренней и внешней политике всех стран, закончилась.

Подтверждение тому – турбулентность на глобальных рынках финансов, энергоносителей, продовольствия, транзита, миграции, эскалация напряженности и военные конфликты.

В начале года мы стали свидетелями острого внутриполитического кризиса, подвергшего угрозе нашу государственность, направленного на свертывание демократических процессов, на деградацию страны и закрепление сложившегося неравенства – когда приоритетом стали интересы узкого круга лиц, но никак не народа Казахстана.

Наш Президент, который по роду своей предыдущей деятельности оценивает все эти риски совершенно с другой, более высокой точки зрения, сегодня создает условия нивелирования всех этих рисков для Казахстана, поддержания курса дальнейших демократических реформ, которые должны привести нашу страну к обновлению и процветанию.

Сегодня все мы участники процесса долгожданной транс­формации Казахстана из суперпрезидентской республики в президентскую, где по замыслу Главы государства системно реа­лизовывается формула: «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Политические изменения, поддержанные большинством казахстанцев на республиканском референдуме, а именно – повышение партийной конкуренции, новый порядок формирования Мажилиса и маслихатов, выборность акимов, усиление инсти­тута уполномоченного по правам человека, учреждение Конституционного суда, право собственности народа на землю, недра и их богатства – направлены на реализацию нового общественного договора, основанного на ценности и приоритете интересов гражданина и народа.

Кроме того, произведен демонтаж устаревших инструментов, систем и ключевых управленцев, которые были нацелены на поддержание работоспособности старой модели управления и не подходят или не могут принимать участие в строительстве Нового Казахстана. Логичное продолжение – это дальнейшая трансформация политической системы.

В своем выступлении Глава государства обозначил приоритет, где ключевой целью политической модернизации страны является повышение роли граждан в управлении государством, в том числе через электоральные процессы.

Наша партия, как парламентская, находится в самой гуще событий и принимает непосредственное участие в модернизации законодательства для создания правовой базы, можно сказать, фундамента для строительства Нового Казахстана.

Фракция «Народная партия Казахстана» поддержала изменения в главный документ страны, считаем, что они направлены на проведение реальных политических реформ.

В нашем понимании, семилетний президентский срок позволит воплотить в жизнь все необходимые масштабные изменения по демократическому реформированию политической системы страны, а именно – усилению принципов народовластия, обеспечению прозрачности, подконтроль­ности, повышению эффективности всей системы власти.

В то же время положение об одно­кратности избрания президента страны и неизменности этой конституционной нормы, ставит заслон на пути монополизации власти. Вкупе с измене­ниями, принятыми на всенародном референдуме ранее, создается надежный механизм по недопущению узурпации власти и институционально закрепляется отход от суперпрезидентской формы правления.

На внеочередных президентских выборах Народная партия входит в коалицию и поддерживает кандидатуру действующего Главы государства.

Наша политическая платформа, предвыборная программа полностью совпадают с политикой, планами действующего Главы государства. Уверен в побе­де Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и что в мире, полном политических, экономических, социальных вызовов, ключевым результатом станет устойчивое развитие и лидерство нашей страны, и главное – это качественный рост уровня жизни казахстанцев.

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