Кобзарю посвящается

Культура

На церемонии временно исполняющий обязанности генерального консула Украины в Алматы Сергей Бобошко отметил, что имя Тараса Шевченко широко известно во всем мире. Оно стоит в одном ряду с А. Пушкиным, Абаем, А. Мицкевичем и другими выдающимися поэтами и художниками и особенно дорого народу Казахстана, где Тарас Григорьевич на протяжении десяти лет, с 1847 по 1857 год, отбывал политическую ссылку. 

Кобзарь был первым украинским художником, с глубоким пониманием и сочувствием отобразившим жизнь и быт казахского народа. Он создал и большое количество поэтических произведений и повестей. Несмотря на запрещение рисовать, в своих многочисленных рисунках запечатлел природу бескрайних казахских степей и жизнь кочевников, выполнил целый ряд работ, в которых наиболее ярко проявилась его позиция революционера-демократа.

Недаром в народе его называли «наш Тарази». Никто, кроме Шевченко, не стал одновременно Кобзарем, акыном Тарази и российским Рембрандтом.

Народный художник республики Абылхан Кастеев посвятил знаменитому украинцу свои полотна «Шевченко среди казахов» и «Шевченко в Казахстане», на которых с теплотой показал его в окружении молодых казахов и аксакалов и сумел передать не только портретное сходство, но и особую любовь Тараса Григорьевича к простым людям. 

На выставке представлено несколько копий акварелей Т. Шевченко, а также офорт «Вирсавия» с живописного оригинала К. Брюллова. Офорт сделан в Петербурге в 1860 году, в то время, когда художник особое внимание уделял гравированию. Именно за эти достижения Шевченко получил звание академика.

Произведения художников Казахстана, показанные на юбилейной выставке, как и сама уникальная экспозиция картин, – это знак глубокого уважения и любви к поэту и художнику, чье творчество объединяет украинский и казахский народы, является свидетельством крепкой дружбы, которую всем своим сердцем поддерживал Шевченко.

На церемонии открытия выставки прозвучали его стихи и песни, ставшие народными: «Реве та стогне Днiпр широкий», «Думи моi, думи моi» и другие.

Торжества, посвященные юбилейной дате, будут продолжены. В Институте литературы и искусства им. М. Ауэзова состоится международная научная конференция «Мир Шевченко». Будут организованы выставки книг, фестивали украинской песни с участием национальных культурных центров.

Вадим МАХИН, Алматы 

фото Бориса БУЗИНА

Популярное

Все
На перекрестке глобальных маршрутов
Стартовала акция «Дорога в школу»
Введен в строй групповой водопровод «Тама-Тастанбек»
Безопасность и образование детей – под особый контроль
В помощь избирателю
Возродить сквозное судоходство
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Минздрав усиливает профилактику коррупции выездными мероприятиями в КУИС
В Алматы изъяли контрафактную продукцию на сумму свыше 5 млн тенге
Лето перемен
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Двести военнообязанных проходят огневую подготовку на полигоне «Матыбулак»
Мировые звезды киберспорта прибывают в Астану на «Игры Будущего 2026»
«Затонувший лес» станет ближе
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Сакральные места Мангистау получили статус объекта Всемирного наследия
Представлен комплекс мер по охране здоровья населения
Там, где выплавляют медь
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
В Казахстане стартует республиканский фестиваль «Бірлікке үн қосқан»
На кортах планеты
Семь медалей из Ташкента
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?

Читайте также

Аида Балаева поздравила лауреатов международных музыкальных…
Казахстанцы выступили в Иордании
Под знаком большого искусства
Люблю тебя, Сарыарка!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]