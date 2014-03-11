Кобзарю посвящается

На церемонии временно исполняющий обязанности генерального консула Украины в Алматы Сергей Бобошко отметил, что имя Тараса Шевченко широко известно во всем мире. Оно стоит в одном ряду с А. Пушкиным, Абаем, А. Мицкевичем и другими выдающимися поэтами и художниками и особенно дорого народу Казахстана, где Тарас Григорьевич на протяжении десяти лет, с 1847 по 1857 год, отбывал политическую ссылку.

Кобзарь был первым украинским художником, с глубоким пониманием и сочувствием отобразившим жизнь и быт казахского народа. Он создал и большое количество поэтических произведений и повестей. Несмотря на запрещение рисовать, в своих многочисленных рисунках запечатлел природу бескрайних казахских степей и жизнь кочевников, выполнил целый ряд работ, в которых наиболее ярко проявилась его позиция революционера-демократа.

Недаром в народе его называли «наш Тарази». Никто, кроме Шевченко, не стал одновременно Кобзарем, акыном Тарази и российским Рембрандтом.

Народный художник республики Абылхан Кастеев посвятил знаменитому украинцу свои полотна «Шевченко среди казахов» и «Шевченко в Казахстане», на которых с теплотой показал его в окружении молодых казахов и аксакалов и сумел передать не только портретное сходство, но и особую любовь Тараса Григорьевича к простым людям.

На выставке представлено несколько копий акварелей Т. Шевченко, а также офорт «Вирсавия» с живописного оригинала К. Брюллова. Офорт сделан в Петербурге в 1860 году, в то время, когда художник особое внимание уделял гравированию. Именно за эти достижения Шевченко получил звание академика.

Произведения художников Казахстана, показанные на юбилейной выставке, как и сама уникальная экспозиция картин, – это знак глубокого уважения и любви к поэту и художнику, чье творчество объединяет украинский и казахский народы, является свидетельством крепкой дружбы, которую всем своим сердцем поддерживал Шевченко.

На церемонии открытия выставки прозвучали его стихи и песни, ставшие народными: «Реве та стогне Днiпр широкий», «Думи моi, думи моi» и другие.

Торжества, посвященные юбилейной дате, будут продолжены. В Институте литературы и искусства им. М. Ауэзова состоится международная научная конференция «Мир Шевченко». Будут организованы выставки книг, фестивали украинской песни с участием национальных культурных центров.

Вадим МАХИН, Алматы

фото Бориса БУЗИНА