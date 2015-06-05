Кобзон предлагает вручить премию Муз-ТВ Назарбаеву
Меруерт Нургазинова
Российский эстрадный певец Иосиф Кобзон предлагает вручить премию Муз-ТВ Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передает kazpravda.kz со ссылкой на SUPER.
"... Я буду настаивать только на том, чтобы вручили премию Нурсултану Назарбаеву", – сказал Иосиф Кобзон, прибывший в Астану вместе с супругой Нелли.
Сегодня, 5 июня, в Астане пройдет Ежегодная национальная телевизионная премия в области музыки – "Премия Муз-ТВ-2015. Гравитация". Полным ходом идет подготовка к важному событию – мероприятие впервые проходит на территории Казахстана. Артисты, прибывшие ночью в Астану, репетируют на огромной железной конструкции, возведенной специально для мероприятия.
Напомним, накануне "Премии Муз-ТВ. Гравитация" звезды российского шоу-бизнеса приняли участие в казахстанской социальной акции "Мы – за инклюзивное общество!".
Сати Казанова и Арсениум познакомились с воспитанниками столичного детского сада "Асыл бобек", участники социальной акции станцевали вместе с известными российскими группами M BAND и "ВИА Гра". Своим появлением артисты поддержали акцию и детей с ограниченными возможностями.
Кроме того, в столичном ТРЦ "Хан Шатыр" прошел совместный концерт звезд казахстанской и российской эстрады, а также детей-артистов с ограниченными возможностями. Ведущими концерта выступили Артем Шалимов и Рита Че с канала "Муз-ТВ".
Среди звезд, выступивших на сцене, были группа "Орда", певица Сара, Ринат Малцагов и другие. Участники группы "Банд'Эрос" вручили лауреатам конкурса памятные сертификаты, пообщались с детьми и раздали автографы всем желающим.