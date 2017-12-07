​Код будущего

«Час кода» призывает людей по всему миру уделить час изучению основ программирования. В рамках акции в течение недели в школах и университетах будут проходить одночасовые уроки информатики. Основные задачи движения – поддержка интереса молодежи к программированию, повышение престижа IT-сферы, мотивация школьников к получению профессий в этой области.
Ежегодно инициативу поддерживают более 180 стран мира. По мнению организаторов, «Час кода» – это возможность для каждого школьника и студента проявить свои способности, получить базовые знания в сфере IT и определиться с выбором будущей профессии. Учителя в свою очередь получают шанс использовать в обучении новые интерактивные технологии и тем самым повышать интерес детей к своему предмету.
Как отметил исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы Канат Джумабаев, развитие цифровых технологий в республике напрямую зависит от молодого поколения, и инициативы, подобные «Часу кода», помогут не только повысить технологическую грамотность школьников, но и привлечь их к будущим инновационным проектам.
Все дети любят играть в компьютерные игры, поэтому компания Microsoft выпустила руководство к «Часу кода» на базе популярной игры Minecraft под названием Hero`s Journey («Путь героя»). Оно предназначено для изучения информатики в простой и увлекательной форме. Авторы творчески преподносят читателю основные понятия и принципы программирования с помощью занимательных персонажей Стива и Алекса.
К глобальной акции уже присоединились более 2 000 школ страны. В Астане и Алматы прошли открытые уроки, где учащиеся четвертых классов постигали азы кодирования информации. Ученики Республиканской физико-математической школы (РФМШ) одними из первых попробовали программировать по принципу Hero`s Journey.
– По исследованиям Всемирного экономического форума, 65% нынешних школьников будут работать по совершенно новым специальностям. То есть роботы заменят абсолютно весь механический труд, появятся новые профессии, которым мы пока не знаем, как учить. Чтобы быть востребованным через 10–15 лет, чтобы ваши навыки и знания пригодились, нужно изучать информационные технологии и программирование. Взрослые уже давно учатся «кодить» – попробуйте и вы! – обратился к ребятам директор школы программирования Method Дагар Давлетов.
Ученики постарше помогали всем, у кого возникали вопросы, но в основном дети схватывали все на лету. Кто-то даже оторвался от остальных, выполнив больше заданий.
– Я никогда не программировала, но думаю, эта игра поможет мне научиться. В принципе, несложно. До этого я играла в Minecraft, поэтому легко дается. Сначала боялась: казалось, что не смогу, но все же заинтересовалась. Сейчас я в тройке лидеров – выполняю уже шестое задание, и меня это увлекает, – поделилась ученица четвертого класса РФМШ Данали Сатыбалды.
Не секрет, что информационные технологии меняют мировую экономику, предъявляя новые требования к подрастающему поколению. В связи с этим Microsoft работает со школами, университетами и благотворительными организациями, обучая будущих специалистов критическому мышлению и техническим навыкам, необходимым для адаптации и достижения профессионального успеха в современной цифровой экономике.