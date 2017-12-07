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​Код будущего
Наталия Акопян

«Час кода» призывает людей по всему миру уделить час изучению основ программирования. В рамках акции в течение недели в школах и университетах будут проходить одночасовые уроки информатики. Основные задачи движения – поддержка интереса молодежи к программированию, повышение престижа IT-сферы, мотивация школьников к получению профессий в этой области.

Ежегодно инициативу поддерживают более 180 стран мира. По мнению организаторов, «Час кода» – это возможность для каждого школьника и студента проявить свои способности, получить базовые знания в сфере IT и определиться с выбором будущей профессии. Учителя в свою очередь получают шанс использовать в обучении новые интерактивные технологии и тем самым повышать интерес детей к своему предмету.

Как отметил исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы Канат Джумабаев, развитие цифровых технологий в республике напрямую зависит от молодого поколения, и инициативы, подобные «Часу кода», помогут не только повысить технологическую грамотность школьников, но и привлечь их к будущим инновационным проектам.

Все дети любят играть в компьютерные игры, поэтому компания Microsoft выпустила руководство к «Часу кода» на базе популярной игры Minecraft под названием Hero`s Journey («Путь героя»). Оно предназначено для изучения информатики в простой и увлекательной форме. Авторы творчески преподносят читателю основные понятия и принципы программирования с помощью занимательных персонажей Стива и Алекса.

К глобальной акции уже присоединились более 2 000 школ страны. В Астане и Алматы прошли открытые уроки, где учащиеся четвертых классов постигали азы кодирования информации. Ученики Республиканской физико-математической школы (РФМШ) одними из первых попробовали программировать по принципу Hero`s Journey.

– По исследованиям Всемирного экономического форума, 65% нынешних школьников будут работать по совершенно новым специальностям. То есть роботы заменят абсолютно весь механический труд, появятся новые профессии, которым мы пока не знаем, как учить. Чтобы быть востре­бованным через 10–15 лет, чтобы ваши навыки и знания пригодились, нужно изучать информационные технологии и программирование. Взрослые уже давно учатся «кодить» – попробуйте и вы! – обратился к ребятам директор школы программирования Method Дагар Давлетов.

Ученики постарше помогали всем, у кого возникали вопросы, но в основном дети схватывали все на лету. Кто-то даже оторвался от остальных, выполнив больше заданий.

– Я никогда не программировала, но думаю, эта игра поможет мне научиться. В принципе, несложно. До этого я играла в Minecraft, поэтому легко дается. Сначала боялась: казалось, что не смогу, но все же заинтересовалась. Сейчас я в тройке лидеров – выполняю уже шестое задание, и меня это увлекает, – поделилась ученица четвертого класса РФМШ Данали Сатыбалды.

Не секрет, что информационные технологии меняют мировую экономику, предъявляя новые требования к подрастающему поколению. В связи с этим Microsoft работает со школами, университетами и благотворительными организациями, обучая будущих специалистов критическому мышлению и техническим навыкам, необходимым для адаптации и достижения профессионального успеха в современной цифровой экономике. 

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