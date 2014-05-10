«Код слова» Олжаса Сулейменова

Издание станет пре­дисловием к универсальному этимологическому словарю «Тысяча и одно слово», работе над которым писатель посвятил большую часть своей жизни. На встрече с участием казахстанских ученых министр образования и науки Аслан Саринжипов отметил, что этот научный труд будет иметь не менее серьезный эффект, чем книга «Аз и Я». А презентацию книги в стенах Академии наук, где поэт почти 40 лет назад, в 1975 году, выступал со своей первой книгой «Аз и Я», министр назвал символической.

Ученые говорили о том, что книга, вышедшая на казахском и русском языках, имеет большое общественно-политическое значение и позволит лучше ознакомиться с историей и происхождением языков. А на сайте Олжаса Сулейменова каждый желающий может не только узнать об этом, но и пополнять этимологический словарь.

Ольга ПЕТРОВА, Алматы