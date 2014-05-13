На организованную Министерством образования и науки презентацию книги Олжаса Сулейменова «Код слова» в Национальной академии наук были приглашены ученые из ведущих научно-исследовательских институтов страны, преподаватели КазНУ им. Аль-Фараби и КазНПУ им. Абая. С приветственным словом выступил министр образования и науки Аслан Саринжипов, давший высокую оценку творчеству Олжаса Сулейменова и назвавший презентацию знаковым событием в общественной и культурной жизни страны.

Говоря о книге «Код слова», Олжас Сулейменов отметил, что в ЮНЕСКО приступили к выполнению эпохального проекта по обобщению знаний человека о своей истории. Начальную часть проекта «Великие переселения человечества в доистории и ранней истории», сказал писатель, финансирует Казахстан, и первые международные конференции, раскрывающие этапы исследований в этом направлении, организует Постоянное представительство Казахстана в ЮНЕСКО.

В июне 2008 года состоялась конференция в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где собравшиеся впервые вместе генетики, антропологи, археологи, лингвисты, культурологи обсуждали проблемы, связанные с изучением генезиса Homo Sapiens, распространением людей по Африке и дальнейшим переселением на другие материки. Вторая конференция – «Заселение Америки» – была проведена при участии Колумбийского университета в Нью-Йорке, третья – «Заселение Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока» – прошла в Сеуле на базе университета Ханянг. Научные мероприятия планируются также в Испании и России, где будут рассматриваться проблемы изучения заселения Европы и Северной Евразии.

В рамках проекта ЮНЕСКО Олжас Сулейменов готовит словарь «1001 слово», идеи которого восходят к его первой книге «Аз и Я» (1975 г.). Дальнейшее исследование тюрко-шумерских языковых связей, исследование происхождения письменности и языка описано в книге «Язык письма» (1998), поиски и размышления о происхождении древнетюркской письменности представлены в книге «Тюрки в доистории» (2002), о славяно-тюркских языковых связях написана работа «Пересекающиеся параллели» (1998–2004).

Олжас Омарович считает, что нашел метод этимологии, раздела науки о языке. Этот метод, описанный в «Коде слова», позволяет исследовать более древние значения письменных знаков, основанные на солцепоклонничестве, общей вере древнейшего человека, которая помогала ему стать разумным, когда он создавал язык от звукоподражания к знакоподражаниям и буквам. Автор связывает будущее своих научных поисков с молодым поколением, студентами, учеными, которые включатся в исследование «1001 слова», как это уже делают энтузиасты «Литературного альянса».

Модератором мероприятия была Зарема Шаукенова, директор Института философии, политологии и религиоведения НАН РК, на презентации выступили ректор КазНУ им. Аль-Фараби Галымкаир Мутанов, академик Мурат Журинов и другие. В докладах директора Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Уалихана Калижанова, заведующего кафедрой философии и истории КЭУ им. Т. Рыскулова Георгия Кана, генерального директора Казахского научно-исследовательского института культуры Саттара Мажитова и других выступающих был представлен обстоятельный анализ научного труда Олжаса Сулейменова, подчеркнуто цивилизационное значение книги «Код слова».

Большой интерес вызвала презентация сайта общественного фонда «Литературный альянс», которую провел член попечительского совета этого объединения Ауельбек Токжанов. Некоторые выступления ученых звучали как своеобразный отчет перед Олжасом Омаровичем о том, как под влиянием его идей исследуют памятники письменности, как в учебные пособия и курсы лекций включают новые разделы о тюркском языкознании и материалы из его монографий.

Как всегда, яркой и эмоциональной была речь Мурата Ауэзова. Он подчеркнул, что организованная МОН РК презентация книги «Код слова» имеет огромное общественно-историческое значение. Титанический труд гениального человека Олжаса Сулейменова окажет действительно эпохальное влияние на умы миллионов в этом непростом глобальном мире.

В заключительном слове сам поэт, ученый и общественный деятель заметил, что на встрече были высказаны разумные предложения по дальнейшей работе. Этот же материал хочется завершить словами автора книги «Код слова»: «Поэзия науки должна когда-нибудь объединить мир Человека Разумного».

Карлыгаш БУЗАУБАГАРОВА, доктор филологических наук, профессор КазНПУ имени Абая;

Мариям КОНДУБАЕВА, доктор педагогических наук, профессор КазНПУ имени Абая