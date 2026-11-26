фото пресс-службы Курултая

Открывая заседание, вице-спикер Курултая Нурлан Бекназаров напомнил, что новый Гражданский кодекс создается во исполнение Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Он также упомянул слова Президента: действующий кодекс полностью выполнил свою историческую миссию, а новый должен дать правовую стабильность предпринимателям, инвесторам и гражданам.

– Мы стоим у истоков масштабной законодательной реформы, результаты которой на долгие годы определят правовые основы общественных и экономических отношений, – сказал Нурлан Бекназаров.

По его словам, задача не в том, чтобы освежить старый текст или вписать очередные поправки. Нужна целостная современная модель, в которой соединятся национальный опыт и лучшая мировая практика.

В рабочей группе состоят 35 человек – это депутаты, представители Администрации Президента, Верховного суда, Генпрокуратуры и Мин­юста, палаты предпринимателей «Атамекен», адвокатуры и нотариата, ученые-правоведы. По замыслу такой подход будет способствовать тому, что каждую норму оценят сразу глазами законодателя, судьи, ученого, бизнесмена и обычного гражданина. Проект кодекса группа должна подготовить до 1 июня 2027 года.

По мнению заместителя руководителя группы, председателя Комитета Курултая по конституцион­ному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Унзилы Шапак, основой кодекса должна стать Конституция. Действующий документ принимали в 1990-е, за 30 лет в него внес­ли около 300 изменений. Между тем цифровая экономика, онлайн-сделки и новые формы собственности требуют не латания, а системного обновления. Отдельно депутат остановилась на потребителях. Тем, кто заключает договоры с крупными компания­ми, банками и застройщиками, нужны понятные и работающие механизмы защиты. Это касается возврата некачественного товара и оспаривания условий договора, а также разрешения имущественных споров.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев, также заместитель руководителя группы, подчеркнул: кодекс затронет вопросы покупки жилья, открытия своего дела, получения услуг через цифровую платформу, передачи имущества по наследству.

– За всеми этими привычными решениями стоят нормы гражданского права, – напомнил он.

Отправная точка, по его словам, преемственность: все, что доказало эффективность, сохранят. Но поправки трех десятилетий нужно оценить комплексно. Министр назвал ориентиры нового кодекса: защита прав человека, включая достоинство, частную жизнь и персональные данные в цифровой среде, равная защита всех форм собственности и защита владения от самоуправства, уважение воли человека и интересов семьи в наследовании, больше свободы договора, но с защитой слабой стороны.

Судья Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Галымжан Мырзаке говорил о том, как действующие нормы работают на практике. Судебная практика, подчеркнул он, лучше всего показывает, какие нормы живут, а какие нет.

Заместитель председателя партии «Әділет», член Комиссии по правам человека при Президенте Нурсултан Байтилесов предложил собирать мнения граждан через региональные филиалы партии. Люди должны чувствовать, что кодекс принимают ради них.

В обмене мнениями выступили проректор по стратегическому развитию и науке Alikhan Bokeikhan University Асель Кайшатаева, директор департамента Института законодательства и правовой информации Минюста Аскар Калдыбаев, представитель Maqsut Narikbayev University Марат Ахмади и профессор-исследователь Карагандинского национального исследовательского университета им. Е. Букетова Гульжазира Илиясова. Они поделились соображениями о подходах к новому кодексу. Все замечания, заверил руководитель группы, будут учтены в дальнейшей работе.