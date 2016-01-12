Кодекс для службы

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Астана

Сотрудники столичного Департамента госдоходов ознакомились с этими документами и обсудили регламентированные в кодексе стандарты поведения госслужащих на работе и в быту. Нововведения нацелены на обеспечение открытого конкурсного отбора, карьерное продвижение, справедливую оплату труда по результатам работы. Все это – ради укрепления доверия общества к госорганам, формирования высокой культуры и предупреждения неэтичного поведения.

Указом Президента также утверждено Положение об уполномоченном по этике. Это – госслужащий, ответственный за обеспечение норм служебной этики, профилактики нарушений законодательства, противодействия коррупции.

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