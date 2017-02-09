​Кодекс о недрах – краеугольный каменьпривлечения инвестиций

В этом важном для страны документе Лидер нации обозначил воп­рос сохранения стратегического значения горно-металлургичес­кого и нефтегазового комплексов для устойчивости экономического роста, поручив Правительству до конца года обеспечить принятие нового Кодекса о недрах и внесение необходимых поправок в налоговое законодательство. Принятие в Казахстане Кодекса о недрах и недропользовании является весьма своевременным. Назрела необходимость реформирования этой сферы законодательства, для того чтобы обеспечить приток инвестиций в отрасль, в том числе в геологоразведку.

Привлечение в геологоразведку новых участников актуально, пос­кольку за последние годы исчерпаны сырьевые ресурсы, которые прежде были разведаны, и для восполнения минерально-­сырьевой базы нужен поиск новых месторож­дений. В программном документе Президента, который отличают основательность, глубина и взвешенность, как раз и поставлены конкретные задачи: «Большое внимание должно быть уделено расширению минерально-сырьевой базы, необходимо активное проведение геологоразведки».

Сравнение действующего в настоя­щее время в Казахстане Закона «О недрах и недропользовании» с законодательством, например, таких стран, как Австралия, Канада, где активно развивается горно-металлургический сектор, к сожалению, не в пользу отечественного документа. В настоящее время в Казахстане с участием международных экспертов разрабатывается проект Кодекса о недрах и недропользовании. Мы надеемся, что это будет прогрессивный документ, воплощающий в себе лучшие мировые практики.

Проектом Кодекса о недрах и нед­ропользовании предполагается выдача лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископае­мых (ТПИ) по принципу «первый пришел – первый получил», что, как ожидает­ разработчик – Министерство по инвестициям и развитию РК, позволит существенно сократить сроки получения права недропользования в сравнении с действующим порядком. Полагаем, что при упрощении процедур получения права недропользования на основе лицензии принципиально важно избежать ошибок других стран и предусмот­реть в кодексе защитные механизмы, препятствующие спекуляции участками недр. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы сохранить возможность заключать контракты на недропользование в отношении отдельных видов ТПИ. Кроме того, важно обеспечить стабильность условий недропользования.

Считаем, что с принятием Кодекса о недрах действующие недропользователи должны иметь право по своему выбору перейти на новый лицензионный режим, предусмот­ренный проектом документа. При этом если недропользователь решит сохранить контракт, то его содержание нужно будет привести в соответствие с Кодексом о недрах в части, не ухудшающей положение недропользователя.

Если остановиться на других положениях документа, то, как и действующий закон о недрах, проект кодекса предусматривает получение разрешения компетентного органа на переход (передачу) права недропользования. На наш взгляд, замена разрешительного порядка на уведомительный будет способствовать реализации задач реформирования отрасли и принятия кодекса. Полагаем также, что проблема получения прав на земельные участки для целей недропользования, включая резервирование земель по ранее заключенным контрактам, является одной из ключевых для нед­ропользователей и должна найти свое разрешение в рамках проводимой законодательной реформы. Мы ожидаем, что с введением Кодекса о недрах в Казахстане произойдет бум в геологоразведке, и в страну придут крупные инвесторы! Без этого невозможна ускоренная технологическая модернизация экономики.

Наряду с принятием до конца текущего года нового Кодекса о недрах Глава государства, исходя из реалий сегодняшнего дня, поручил внести поправки в налоговое законодательство. И это понятно. Принятие кодекса без улучшения инвестиционного климата, без решения принципиальных вопросов по экономическим моделям недропользования ничего не даст. К примеру, мы предлагаем установление понижающих коэффициентов на НДПИ для глубокозалегающих и выработанных месторождений, отмену бонуса коммерческого обнаружения, налога на сверхприбыль. Что касается двух последних налогов, то нигде в мире таких платежей нет. Эти взимания, на наш взгляд, тормозят приток инвестиций.

В целом инвестору нужна стандартная, понятная схема налогообложения. И она у нас должна быть более передовой, чем в других странах, потому что мы находимся далеко от рынков сбыта, не имеем­ выхода к морю. В связи с этим считаем важным уделить более прис­тальное внимание вопросам налогообложения недропользователей, международного налогообложения при возврате инвестиций, улучшению механизмов налогового администрирования, поскольку эти нап­равления имеют первостепенное значение с точки зрения задач, обозначенных в Послании Главы государства. И тогда инвес­торы смогут воочию убедиться, что в Казахстане начиная с 2018-го, и даже уже с текущего года, существенно меняется инвестиционный климат, что к нам надо идти, проводить разведку, создавать производства, получать прибыль. А получив прибыль, они заплатят налоги, организуют рабочие места.

В Послании Глава государства также поручил Правительству совмест­но с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» принять меры по фронтальному снижению всех видов издержек для бизнеса. Особенно это касается стоимости услуг в энергетике, транспорте и логистике. Действительно, для предприятий большое значение имеет снижение затрат на электроэнергию, железнодорожные перевозки и транспортировку газа. На сегодня в энергетике отмечается профицит, и в семилетней перспективе дефицита не ожидается. В 2019 году вводится рынок мощности. В соответствии с предусмотренной законом об элект­роэнергетике моделью рынка мощности единый закупщик вне конкурса, без торгов будет покупать дорогую мощность у новых электростанций и электростанций, заключивших индивидуальные соглашения с Министерством энергетики на погашение ранее взятых кредитов и на модернизацию основных фондов. Совершенно очевидно, что в условиях профицита мощности неприоритетные электростанции не смогут продать всю свою мощность, несмотря на то что их мощность гораздо дешевле.

Как действующая модель рынка мощности скажется на промышленных группах? Промышленные компании, имеющие электростанции, будут вынуждены продавать мощности по дешевым тарифам, а покупать – по дорогим. Предприятия, производящие сегодня дешевую электроэнергию и имеющие ее избыток, понесут убытки. Поддерживая идею Министерства энергетики о внедрении в Казахстане рынка мощности электроэнергии, АГМП считает необходимым пересмот­реть прописанную в действующем законодательстве модель с учетом интересов потребителей, имеющих собственные генерирующие станции. Это позволит не допустить удорожания цены на электроэнергию, иначе это может негативно отразиться на конкурентоспособности продукции промышленных предприятий, так как затраты на электроэнергию занимают высокую долю в себестоимости продукции.

Мы видим актуальным вопрос разработки в энергетике единой стратегии. Она прояснит многие вопросы: увеличивать ли в стране производство угля и электроэнергии из угля, где и как будет развиваться электроэнергия на газе и так далее. Возможно, необходимо проводить линии электропередачи или обеспечивать поставку газа и строительство быстро запускаемых и эффективных газотурбинных станций, особенно на юге. Нужно определиться, как дальше развивать промышленность, какой уровень затрат на электроэнергию будет ею подъемен. Другой момент – электроэнергия, производимая ВИЭ, в несколько раз дороже традиционной, и многие считают, что нужно искать баланс. Словом, мы предлагаем создать при Министерстве энергетики рабочую группу по разработке стратегии, включив в нее представителей крупных энергопроизводящих компаний, таких как «Казцинк», ERG, Казахмыс и других, а также «Самрук-Энерго», международных экспертов, потребителей электроэнергии, ученых, с тем чтобы такую концепцию выработать до середины лета. И, обсудив стратегию в обществе, приступить к ее реализации. Это соответствует обозначенной Президентом задаче об учете реалий Третьей промышленной революции, в которую мы, можно сказать, уже вступили.

В своем Послании Глава государства особую значимость отводит дальнейшему развитию конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях. Поставлена задача по увеличению несырьевого экспорта в 2 раза к 2025 году. При Правительстве планируется создание Совета по экспортной политике, в который войдут представители бизнес-сообщества. Это очень важно, поскольку нам нужны новые транспортные коридоры. Если Россия сокращает потребление ряда металлов, угля, то у нас есть рынки сбыта в Азии, Европе. Назрела необходимость в выработке совершенно иной экспортной политики, доступа к портам, «зеленым» транспортным коридорам.

С учетом поручений Главы государства мы планируем просить внесения в Союзный договор отдельного раздела по морским портам, чтобы у нас было право недискриминационного доступа к ним и мы могли продавать свою продукцию, пользуясь преимуществами единого экономического пространства. В свете стоящих перед отраслью задач Послание Лидера нации представляется очень своевременным стратегическим документом, который не только отвечает реалиям сегодняшнего дня, но и нацелен на перспективу.

Обращение Президента Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти и Послание Главы государства, пос­вященное Третьей модернизации страны, – это политический и экономический документы, которые тесно взаимосвязаны. Это звенья одной цепи, отражающие взгляд в будущее Казахстана, условия совершения рывка к целям Стратегии-2050, исходя из перспектив развития мировой цивилизации.