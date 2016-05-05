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Кофе шымкентского помола
Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Предприниматель наладил выпуск натурального кофе, начав с самого лучшего сорта, логично рассудив, что успех его предприятия напрямую зависит от качества выпускаемой продукции.
– Бразильская арабика «Рио Минас» – экзотичес­кий сорт, редко встречаю­щийся у европейских рос­теров, – рассказывает Гаджи Гаджиев. – Крепкий кофе насыщенного цвета со специфическим послевкусием, скорее, популярен в Греции, Турции, на Балканах и в странах Восточного Средиземноморья. Все дело в том, что районы, в которых выращивают арабику сорта «Рио Минас», обладают специфическим составом почв, да и близость океана также сказывается на вкусе и аромате напитка.

Проект по созданию предприятия по выпуску молотого кофе начинающий предприниматель Г. Гаджиев реализовал при помощи программы «Дорожная карта бизнеса». Stаrtup поддержали региональный филиал фонда «Даму» и один из банков второго уровня, в котором производственный кооператив «Билал» получил кредит в размере 30 млн тенге под 14% годовых. После того как проект поддержали в Региональном координационном совете, ставка по кредиту для предпринимателя снизилась ровно вдвое. Такое субсидирование значительно сократило расходы, позволив пустить часть средств на закуп сырья.

На заемные средства бизнесмен приобрел также турецкую линию, которая выполняет все циклы – от обжаривания кофейных зерен до помола и фасовки в 100-граммовые пакеты. Оператор Алишер Ибрагимов, а по совместительству дегус­татор осваивал незнакомое оборудование в Турции. Его стажировка проходила сначала в Измире на заводе по выпуску оборудования для обжарки и помола кофе, а потом и на предприятии по выпуску кофе.

– Кофейные зерна к нам поступают зелеными, без запаха и вкуса, – рассказывает А. Ибрагимов. – Момент обжарки является самым быстрым и ответственным этапом обработки кофе, предполагая превращение полуфабриката в чудесный и ароматный напиток. Здесь нет права на ошибку. Невнимательность или небрежность приведет к нарушению технологии. В итоге отборные зерна, в которые было вложено много труда и средств, превратятся просто в отходы.

Мощность производства позволяет выпускать 500 кг кофе в день. Этого вполне достаточно, чтобы покрыть существующую сегодня потребность в напитке.

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