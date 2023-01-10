Кофты и рубашки поло: казахстанским школьникам разрешили носить более удобную форму

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Наряду с действующей школьной формой, которая включает пиджак, жилет, брюки, юбку, рубашку, блузку, учащимся теперь можно заменить пиджаки и жакеты на трикотажные кофты/кардиганы на пуговицах или замке, а также привычные рубашки – на рубашки поло.

При этом решение по цвету, фасону и другим деталям будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением.

«Требования к школьной форме не меняются. Речь идет только о дополнении и предоставлении возможности выбора, – акцентировала председатель Комитета среднего образования Минпросвещения Гульмира Каримова. – Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, считая, что это более комфортно и практично для детей, поскольку не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде. Например, вместо официального пиджака или жакета – трикотажная кофта/кардиган, а вместо привычной рубашки – рубашка поло».

Дополнения инициируются заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений. Но это не значит, что школы должны в обязательном порядке пересмотреть утвержденные требования. Это только дополнительная возможность и опция, которую можно использовать в случае необходимости, пояснила Каримова.