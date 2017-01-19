​«Когда автобусы не ходят, а в такси не содят…»

Транспортная дилемма столицы



Примечательно, что в наше интер­активное время всякое развитие в мире происходит по аналогии клеточного размножения и копирования наследственной информации. Поэтому в облике современных городов и принципах их управления немало общего, типичного и характерного для всех мировых центров урбанизации. И в этом смысле не исключение и Астана, которая развивается по принципу преемственности передового опыта развитых стран и трансферта технологий.

Время стремительно движется вперед, и глобальные факторы урбанизации накладывают на характер развития современных городов и их ­инфраструктуру соответствующий отпечаток. При этом каждый город сталкивается с характерной для всех проблематикой – транспортной сутолокой и нарастающей нагрузкой на дорожные сети. Для столицы нашей страны это также актуально. К тому же в скором времени транспортной системе города придется столкнуться с небывалым доселе пассажиропотоком, связанным с массовым притоком туристов и гостей ЕХРО. В связи с этим для Астаны, наряду со многими другими вопросами жизнеобеспечения города, принципиально важно преуспеть в решении вопросов транспорта и дорог.

Безусловно, Астана, как и любой другой город мира, прежде всего остается жизненной средой обитания для сотен тысяч граждан страны. Население города растет из года в год и уже превысило миллионный уровень. При этом столица государства – это своего рода визитная карточка, через призму которой мир воспринимает нас, нашу экономику и культуру, а также уровень развития общества в целом. Поэтому яркие акценты градостроения, транспорта, ЖКХ, сферы услуг и торговли, несомненно, получат соответствующую оценку со стороны участников ЕХРО, формируя в конечном итоге определенное мнение о Казахстане, Астане и казахстанцах.

Но сегодня во всем мире хороший город узнают не по числу автомобилей на душу населения, а по уровню развития общественного транспорта, экологии, наличию зеленых аллей, скверов и велосипедных дорожек. Преобладание на улицах городов комфортабельных маршрутных автобусов при минимуме частных автомобилей, современные дорожные развязки и безопасные подземно-надземные переходы для пешеходов – все эти условия являются верными признаками грамотного подхода к делу. Даже в таком мегаполисе, как Гонконг, отдают должное общественному транспорту, благодаря чему из одного конца города в другой можно добраться за 11 минут, о чем нашему брату-пассажиру приходится только мечтать во время «сушки весел» в пресловутых уличных пробках.

Об актуальности проблемы транс­портной нагрузки на дорожные сети Астаны говорится не один год, тем не менее только в текущем году власти города намерены «тронуть лед» в этой сфере, определив в качестве приоритетных задач текущей политики меры по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и снижению нагрузки на улицы и дороги.

Согласно общим данным, дорожно-транспортная система Астаны состоит из 952 улиц с общей протяженностью дорог 950 км. При этом общая протяженность линий маршрутов пассажирского транспорта составляет порядка 2 550 км. На территории города работают 8 компаний, оказывающих услуги общественного транспорта для населения. Из них – 1 коммунальная и 7 частных, которые обслуживают 53 маршрута. В общей сложности автопарки насчитывают 970 автобусов. Еже­дневно на линии маршрутов выходят 734 единицы транспорта. В целом объем перевозок общественным транспортом составляет 814 тыс. пассажиров в сутки.

В целях обеспечения доступности к услугам общественного транспорта жителей всех районов столицы необходимо строительство более 100 км новых дорог. С учетом застройки новых территорий до 2020 года требуется строительство порядка 217 км автодорог. При этом объемы фактически проводимых работ покрывают ежегодно растущую потребность в среднем только на 59%.

Между тем нарастающее как снежный ком увеличение количества автотранспортных средств, в том числе транзитных потоков, приводит к большой нагрузке на автодороги города. В результате существенно возрастает износ дорожного полотна, а в «часы пик» даже специализированному транспорту приходится туго. Ситуация усугубляется недостаточным количеством парковочных мест. Поэтому в вечернее и ночное время все дворы и подъездные пути к жилым массивам буквально забиты автомобилями. Парковка на улицах также носит повсеместный характер, что, безусловно, снижает пропускную способность автодорог, особенно в старой части города, где на многих улицах и без того трудно разъехаться двум встречным пикапам.

С точки зрения логики ситуацию можно изменить только за счет роста привлекательности общественного транспорта, который должен быть максимально удобным и доступным по стоимости для пассажиров. При этом долгое ожидание на открытых остановках зимой, когда «автобусы не ходят, а в такси не содят», явно не способствует хорошему расположению горожан и усилению приоритетности общественного транспорта.

Саморегулирующиеся факторы рынка

В целях модернизации системы общественного транспорта в Астане начато поэтапное обновление автобусного парка. В мае текущего года ожидается поставка 380 автобусов. Продолжается работа по внедрению практики отдельных полос для движения общественного транспорта – Bus Lane. В нынешнем году планируется дополнительно внедрить 24 участка общей протяженностью 64,7 км. Ожидается, что эта мера будет способствовать увеличению средней скорости движения маршрутных автобусов на 22%.

Увеличить скорость транспортных потоков на отдельных участках улиц планируется и за счет внедрения принципов одностороннего движения на проспектах Абылай-хана и Ш. Кудайбердиева во втором квартале 2017 года.

В целях обеспечения эффективной системы учета перевозки пассажиров продолжится развитие систем диспетчеризации и электронной оплаты проезда ASTRA Plat. В рамках проектов интеллектуальных решений до конца года планируется завершить установку 72 электронных табло информирования пассажиров о периодичности прибытия и отправления маршрутных автобусов. В будущем установленные информационные табло на остановках также помогут пассажирам получать данные о графиках движения общественного транспорта в реальном времени. Предполагается, что эти и другие меры сделают систему общественного транспорта в городе удобной для горожан.

В рамках транспортной программы не остались без внимания и вопросы доставки школьников к месту учебы. В частности, в Астане планируется создать принципиально новую систему школьных перевозок, которая позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Возможно, в этом случае у родителей не будет столь острой необходимости в перевозке детей по утрам и вечерам до школы и обратно. На первом этапе реализации проекта планируется создать систему школьных маршрутных перевозок из 45 новых автобусов.

Между тем на сегодня в общую транспортную сутолоку на улицах столицы привносят свою лепту и иногородние автомобили. Для минимизации этого транспорта и обеспечения населения альтернативными путями передвижения в часы пик акиматом города планируется внед­рение проекта «Платный въезд». При этом, наряду с применением здесь современных IT-технологий, предусматривается и другое решение – обустройство шести перехватывающих парковок на въездных магистралях города. В этом случае иногороднему владельцу транспорта, вероятно, сподручнее будет оставлять свое авто на парковке, чем добавлять лишнюю сутолоку в городское движение, рискуя оказаться в поле зрения дорожных полицейских.

С привлечением международных консультантов акиматом города проводится реализация проекта «Управление парковочным пространством Астаны». До конца 2017 года планируется создать порядка 9 тыс. платных парковочных мест. Кстати, первый подобный проект уже реализован на территории привокзальной площади. Но вот другое намерение городских властей, связанное с продвижением проекта «Такси столицы», натолкнулось, как коса на камень, на жесткую критику со стороны палаты предпринимателей.

Прессинг нелегалов

В НПП считают, что лицензирование таксистов в одном регионе противоречит Конституции страны. Так, по мнению члена экспертной группы, директора департамента законодательства и развития саморегулирования НПП РК «Атамекен» Айжан Бижановой, акимат Астаны намерен создать одного государственного диспетчера – ТОО «Астана LRT», которое монополизирует предпринимательскую деятельность, находящуюся в конкурентной среде, и введет единый тариф на услуги такси. Причем эта компания будет выдавать в аренду автомобиль, купленный на средства госбюджета, зарабатывая тем самым как на аренде, так и на услугах по перевозке пассажиров.

Как заявила представитель НПП «Атамекен», палата категорически против данного подхода, поскольку это ставит предпринимателей в разное правовое регулирование в зависимости от региона их деятельности. К тому же обеспечить весь город услугами такси за счет закупа новых машин будет затруднительно. В конечном итоге это может создать серьезный дефицит услуги на рынке и повышение ее стоимости в разы.

В настоящий период на столичном рынке услуг такси осуществляют дея­тельность более 10 специализированных таксомоторных компаний с общим количеством подвижного состава порядка 560 единиц. Безусловно, они отчисляют налоги в бюджет государства и создают рабочие места для граждан. Но их участие в общем объеме рынка не превышает и 10%, в то время как, согласно информации акимата, масштаб нелегальных перевозок в Астане оценивается в 90%. По сути, львиную долю рынка занимает теневая деятельность. Тем не менее, как считает представитель НПП, для многих участников этого рынка частный извоз, пусть даже и нелегальный, нередко является единственным способом заработка. Лишение такого количества людей источника доходов может обернуться серьезной социальной напряженностью.

Но что же делать с качеством предоставляемых услуг, легализацией и систематизацией этой деятельности в рамках закона?

Представитель НПП полагает, что в этой сфере ситуация рано или поздно приведет к развитию предпринимательской инициативности и формированию института саморегулирования.

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В Астане, которая в ближайшем будущем станет региональным финансовым центром, местом проведения ЕХРО, диалоговым и транзитным мостом между Востоком и Западом, нужно сделать еще многое, чтобы приблизиться к стандартам таких городов, как Нью-Йорк, Вена и других высокоразвитых мегаполисов планеты. Как известно, важной их особенностью является весьма высокий уровень сервиса во всех сферах обслуживания. Иначе ни о каком высокоразвитом социу­ме и комфортной среде обитания города речи быть не может. Ведь любой город красен прежде всего культурным и продвинутым обществом, а не только архитектурой и инфраструктурой.