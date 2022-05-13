Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал, когда начнут выдавать автокредиты казахстанцам, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Вчера и сегодня банки проводят свои корпоративные процедуры, советы директоров. Фонд развития промышленности заключил с ними соответствующие договоры, вступил в договорные отношения. Банки проведут свои корпоративные процедуры и, как обещают, с понедельника (16 мая - прим. ред.) начинают выдавать (автокредиты – прим. ред.) под 4% годовых», – отметил Роман Скляр.

Он уточнил, что автокредиты будут выдавать 5 банков второго уровня, которые и ранее проводили эту программу.

Напомним, в Казахстане запускают программу льготного автокредитования. Сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 млрд тенге.

Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:

- ставка вознаграждения: 4%;

- сумма кредитования: не более 10 млн тенге;

- срок финансирования: не более 7 лет;

- первоначальный взнос: от 0%;

- стоимость транспортного средства: не более 15 млн тенге.