Когда больных раком крови детей не нужно будет лечить за рубежом, рассказал Биртанов

Общество
Жанат Тукпиев
Почти в восемь раз выросло количество трансплантаций костного мозга за последние пять лет. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Отечественная детская онкогематология спасет жизни наших детей. Почти в восемь раз выросло количество трансплантаций костного мозга за последние пять лет. В 2012 году мы делали шесть трансплантаций костного мозга, то в прошлом году уже 47 трансплантаций. Рост идет в семь и восемь раз. Мы ожидаем, что в ближайшие два-три года мы полностью проблему эту закроем и перестанем отправлять наших детей за рубеж на трансплантацию костного мозга", – сообщил Биртанов.

Кроме того, министр отметил, что в рамках совершенствования педиатрической помощи для самых маленьких пациентов внедряются инновационные методы коррекции врожденных пороков.

"Рост таких филигранных операций за последние пять лет составил 28 процентов, на 10 процентов выросло применение щадящих эндоскопических вмешательств, успешные исходы оперативного лечения врожденных пороков в минувшем году составили 86 процентов. Детская кардиохирургическая служба наращивает свой потенциал. В 2017 году проведено более 2,5 тысячи операций по устранению врожденных пороков сердца у малышей", – сообщил глава Минздрава.

Также Биртанов добавил, что в борьбе с сахарным диабетом государство бесплатно обеспечивает маленьких пациентов инсулиновыми помпами, позволяющими дозированно использовать инсулин для коррекции показателя глюкозы в крови.

"Более того, министерство заключило меморандум с поставщиками помп о бесплатном обеспечении вновь выявленных больных этим медизделием с 2018 года", – заключил министр.

