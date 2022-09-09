Когда будет доступно добровольное медстрахование для казахстанцев

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, когда будут доступны добровольные пакеты медстрахования для казахстанцев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Казахстанцам на сегодня доступно добровольное медстрахование. Но им, в основном, конечно, пользуются крупные предприятия, нефтяные», - сказала Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

По её словам, ведется работа, чтобы сделать доступными такие услуги для широкого круга населения.

«Рабочая группа уже работает, мы будем расширять категории, приглашать все страховые компании, оказывающие этот вид услуги. Будет четкое разделение и широкое освещение населению, кому и какую помощь могут оказывать компании, которые страхуют на добровольной основе, какую помощь мы будем оказывать в рамках ГОБМП, и какая помощь будет оказываться в рамках ОСМС», - резюмировала министр.

Такая работа будет проведена до конца года, добавила Гиният.