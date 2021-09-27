Когда будет принято решение о ревакцинации, ответил Цой
Екатерина Елисеева
Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в Правительстве РК сообщил, когда будет принято решение о ревакцинации, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вопрос ревакцинации стоит сейчас перед всеми странами мира. В Казахстане создана рабочая группа из ученых, клиницистов, врачей и сотрудников санэпидемслужб. Мы запросили информацию от ведущих международных агентств и ВОЗ. Сводится весь полученный опыт. На данный момент отсутствуют конкретные критерии, так как ревакцинация именно от COVID-19 - это совершенно новое, что есть в мире сейчас", – отметил министр.
По его словам, буквально в ближайшее время после заключения консультативной комиссии по иммунизации населения группа экспертов даст заключение.
"Полная готовность медицинских объектов у нас имеется, все пункты прививочные готовы, врачи обучены. После того, как будет определено решение, вся страна будет работать в полноценном режиме", – дополнил Цой.