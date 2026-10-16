Когда деревья станут большими

Будущее леса

В селе, что в Бескарагайском районе, живут 309 человек. Окружено оно лесом: выходишь во двор, а неподалеку стройные сосны, и все вокруг напоено запахом хвои. Широкие улицы и аккуратные домики. Старожилы рассказывают, что раньше здесь не принято было огораживать участки забором. Ставили прос­той штакетник. Может, оно и правильно – в каждом дворе аккуратные дорожки, пышным цветом завлекают георгины и астры. До сих пор местные, уходя из дома, двери не запирают. Есть верная примета – если метла подпирает калитку, значит, хозяева вышли. Если метлы нет, значит, можно смело зайти. И обязательно нужно дважды посигналить, если подъезжаешь или отъезжаешь от дома. Но обо всем по порядку.

Здесь расположен уникальный лесопитомник, который обеспечивает посадочным материалом природный резерват для восстановления сгоревшего леса. Именно отсюда на смену уничтоженным огнем гектарам приходят сотни миллионов новых саженцев. Уникальность данного комплекса заключается не только в масштабах производства – около 12 млн саженцев в год, но и в применении передовых технологий. Если семь из восьми питомников резервата выращивают посадочный материал традиционным способом в открытом грунте, то один питомник, открывшийся весной 2016 года, освоил уникальную технологию выращивания саженцев с закрытой корневой системой.

– Когда мы высаживаем в грунт саженцы с закрытой корневой системой, со своим родным комом земли, то они не так сильно болеют и лучше приживаются, – поясняет заместитель директора Канонерского филиала ГУ ГЛПР «Семей орманы» Сергей Грошев. Этот подход обеспечивает почти стопроцентную приживаемость, что критически важно для восстановления лесных массивов.

Строительство современного комплекса стало возможным благодаря проекту Всемирного банка развития «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории РК». На оснащение питомника было потрачено 1,5 млрд тенге. Сегодня здесь установлено передовое оборудование из Швеции, а в качестве субстрата используется высококачественный торф из Финляндии. Общая площадь питомника сос­тавляет 17,1 га, из которых 15 га отведены под поля.

Путь будущей сосны начинается с заготовки семян. Специальные бригады с ноября по февраль собирают сосновые шишки. Затем шишки проходят предварительную сушку – 750 кг шишек загружают в специальные ящики по 20 кг. После двух суток сушки шишки попадают в сушильный шкаф, где при температуре 52 градуса и влажности 12% они раскрываются в течение 40 часов. После этого семена извлекаются в специальном перерабатываю­щем барабане. Если шишка не раскрылась полностью, она отправляется на повторную обработку. Затем происходит процесс обескрыливания, результатом которого становится чистая семечка. Пустые шишки не выбрасываются. Они служат отличным топливом, которым отапливается сам комплекс. Жар шишка дает очень хороший.

Извлеченные семена тщательно калибруются. Крупные, средние и мелкие фракции разделяются, так как для посадки в ячейки с закрытой корневой системой используется только средний размер семян, а мелкие и крупные идут на посадку в открытый грунт. Затем семена проходят через вакуумный аппарат, отделяющий пустые от полных. Для хранения семена засыпают в бутыли, помещая внутрь лакмусовую бумажку для контроля влажности. Затем стеклянные емкости отправляются в холодильные камеры, где при температуре минус 3 градуса содержимое может храниться до весны. Две холодильные камеры позволяют поддерживать до 300 бутылей семян. Перед посадкой семена снова калибруются. По времени всходов определяется класс семян: первого класса всходят за 7–10 дней.

– При выращивании саженцев с закрытой корневой системой семена высаживают в специальные ячейки с торфом. Этот процесс включает очистку торфа, распределение его по кассетам, формирование лунок и точечный высев по одному семени в каждую ячейку. Сверху кассету засыпают опилками сосны, – рассказывает Сергей Грошев.

Полученную рассаду отправляют в теплицы, где растут около 1,6 млн сеянцев с закрытой корневой системой. Температура в теплицах строго конт­ролируется: от 9 градусов ночью до 25 днем. Если температура стаканчика превышает 25 градусов, всходы могут погибнуть. Саженцы, вытянувшиеся до семи сантиметров, перемещают в зону закаливания – крытые ангары, где условия приближены к естест­венным. Здесь они подрас­тают до 15 см – стандарт­ного размера для высадки в лесу. Сосенки с закрытым корнем достигают нужного состояния за полгода, а с открытым – за полтора года. Параллельно с передовыми технологиями питомник активно использует и традиционные методы. Половина рабочей земли – 7,26 га – занята саженцами открытого типа. Остальная земля, следуя принципам трехсевооборота, отдыхает, насыщаясь азотом и органикой благодаря сидеральному или черному пару.

Производство посадочного материала ведется круглый год. Труд людей бесценен, ведь именно они закладывают основу для будущего лесного богатства страны. Каждый этап – от заготовки семян до высадки саженца в бору – тщательно контролируется, чтобы восстановить сгоревшие леса и сделать Казахстан зеленее.

Главный капитал

Село богато своими людьми. Живет в нем Зайтуна Матвеева. Ее называют Аяз-апа. Каждый год в преддверии Нового года Зайтуна-апай покупала сладости, становилась на лыжи и ехала по селу поздравлять ребятишек. Сейчас по состоянию здоровья она уже не может резво передвигаться на лыжах. Но традиция осталась – теперь уже ее племянник раздает ребятишкам подарки. Она выступает на концертах. Поет на казахском, татарском, русском, украинском языках. Участвует в конкурсах. На Наурыз варит коже, на Мас­леницу печет блины.

О сплоченности сельчан свидетельствуют не только совместные посиделки. Двадцать пять лет назад им удалось отстоять сельский клуб и не допустить его разрушения. Очаг культуры, когда-то находившийся на балансе лесхоза, к концу 90-х оказался в запустении. Финансирование иссякло, отопление отключили, а котельную разобрали по кирпичику. Тогда в клубе работали две сестры – Гульнар Цепневская – культорганизатор и Нуриля Ромазанова – библиотекарь. С крохотной зарплатой в 0,25 ставки на двоих они сами оплачивали электричество. Спасением стала буржуйка.

В ту самую неотапливаемую зиму Нуриля проявила настоя­щую заботу – весь библиотечный фонд был бережно упакован и перенесен в ее дом, чтобы спасти книги от сырости. В 2000 году, когда объявление о продаже клуба «на слом» появилось в местной газете «Иртыш», казалось, судьба здания предрешена.

– Через несколько дней после этого слышу: что-то на улице происходит, шум стоит. Выхожу, а там трактор начинает ломать угол здания, – делится Гульнар Цепневская. В тот момент, увидев, как под угрозой оказалось сердце села, она с сестрой встала на защиту здания.

– Вы что делаете? Это мое рабочее место! – воскликнула Гульнар.

Сельчане как один пришли на помощь, и судьба сельского клуба изменилась. После долгих бюрократических баталий в 2001 году здание клуба перешло на баланс Канонерского сельского округа. Но спасение от разрушения было лишь первым шагом. Перед жителями встали новые вызовы: как отапливать, сторожить и наполнить жизнью это здание, где по-прежнему ждали праздников и встреч. Тепла и воды не было, но односельчане снова пришли на помощь.

Мужчины своими руками построили печь, сварщики проложили трубы, жители подвозили дрова, уголь и воду. Молодежь, всегда активная и неравнодушная, взяла на себя основную часть работ. Бабушки, переживая за судьбу клуба, отправляли внуков помогать. Более десяти лет продолжалась борьба за существование клуба, пока в 2013 году районный Дом культуры не взял его на свой баланс. Долгожданный ремонт, отопление, ставки сторожа и кочегара – все это стало реальностью.

Сегодня клуб в Карамурзе – это не просто культурное учреждение, а настоящий центр притяжения. Здесь кипит жизнь: проходят концерты, фестивали, гастроли артистов. Село бережно хранит свои традиции: празднование старого Нового года, Масленицы, Наурыза – все это неотъемлемая часть сельского досуга.

Сестры Гульнар Цепневская и Нуриля Ромазанова, скромные, но невероятно деятельные женщины, продолжают поддерживать работу клуба. Гульнар пишет стихи, оформляет стенды, а главное – ведет танцевальную группу «Гульдер» для девочек. Вместе с сестрой они покупают ткани и шьют для юных танцовщиц сценические костюмы. Недавно появился и новый клуб – «Акбота», где малыши от 4 до 8 лет занимаются творчеством, читают, обсуждают сказки и готовят номера.

– Наши дети приходят развиваться. А за ними идут их взрослые родственники. Так мы собираем здесь самых активных сельчан, – говорят сестры, с улыбкой наблюдая, как клуб наполняется жизнью.

На стенах клуба – стенд, посвященный 80-летию Победы, с фотографиями родных и соседей. Это не просто история, это память, которая объединяет.

В селе функционирует школа, где обучаются 45 учащихся. Работает предшкола. Директор учебного заведения – Куралай Калманбетова показала уютные классы. Она рассказала, что хотелось бы оснастить учебные классы и актовый зал LED-экранами. Пока есть только один.

Школьный двор украшают хвойные деревья, а рядом расположен лес. Дети с ранних лет воспитываются в духе бережного отношения к природе. В период вирусных вспышек, в отличие от городских школ, здесь не применялось онлайн-обучение.

Вообще же у этой школы особенная территория – вот выстрои­лись в ряд большие цветные карандаши, за елью спрятался колодец... Все это сделал бывший учитель труда Вадим Матвеев.

Кстати, история Вадима Матвеева, уроженца Карамурзы, демонстрирует потенциал для развития местной экономики. Бывший учитель труда и черчения, он успешно переквалифицировался в строителя, охватывая весь спектр работ. Можно с уверенностью сказать, что большая часть крыш в Карамурзе сделана его руками. Здесь его так и называют – «золотые руки Бескарагая».

Несмотря на то, что работает в городе, предпочитает он жить в деревне.

– Я здесь родился и вырос. До Семея отсюда ехать полчаса. Могу выехать утром, поработать в городе и вернуться вечером домой, благо до нашего села сделали хорошую дорогу, – говорит Вадим.

Может быть, мужчина и вернулся бы к педагогической дея­тельности, но его сдерживает отсутствие мастерских, необходимых для практического обу­чения деревообработке.

– Раньше, когда работал в школе, обращался в лесхоз, и он обеспечивал брусками. Мальчишки на уроках мастерили табуретки, столики, – вспоминает Вадим.

Ну, это так, на заметку и руководству школы, и лесхозу – приучать к труду надо с мала, мастеровитые люди на селе всегда в цене.

...Вот так и живет Карамурза – дружно и сплоченно: сельчане всегда готовы прийти на помощь друг другу, бережно хранят традиции, прививают любовь к малой родине.