Когда деревья станут большими

Депутаты и сотрудники Парламента приняли участие в традиционном общегородском субботнике.

Они высадили более ста саженцев сосны, березы и лиственницы на пересечении проспектов Кошкарбаева и Тәуелсіздік, рядом с мечетью «Хазрет Султан».

Председатель Сената Парла­мен­та Маулен Ашимбаев отметил, что решение экологических проблем является одним из ключевых приоритетов общенациональной повестки.

– По инициативе Президента страны принят и реализуется национальный проект «Жасыл Қазақстан». В его рамках пос­тавлены масштабные задачи по улучшению качества воздуха, посадке 2 миллиардов деревьев, сохранению экосистемы озер, рек, правильному управлению водными ресурсами и другие меры. Наша сегодняшняя экологичес­кая акция является конкретным вкладом в реализацию общенациональной экологической повестки, – отметил спикер Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что сенаторы готовы к активной работе по выполнению поручений Президента страны в части реализации экологических инициатив.

– В предстоящий период Сенат Парламента будет продолжать работу по законодательной поддержке экологических инициатив. В этом направлении мы готовы к активной совместной деятельности с экологами, экспертами, представителями общественности и международных организаций, – сказал председатель Сената.

Мажилисмены приняли участие в общегородском субботнике в новом районе на левобережье столицы, где высадили порядка 150 молодых саженцев липы, лиственницы, сосны и дуба. Это вклад депутатов в масштабный проект Главы государства Касым-Жомарта Токаева по высадке деревьев.

Новая депутатская аллея появилась перед Государственным академическим казахским музыкально-драматическим театром им. К. Куанышбаева, сообщили пресс-службы Сената и Мажилиса Парламента РК.