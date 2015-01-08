Когда дорога бизнесу подспорье Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

фото Толеу ДЮСЕНБАЙ

И все это благодаря помощи акмолинского филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, к которой прибегли в трудную минуту супруги в рамках реализации госпрограммы «Занятость-2020». Но был у них и еще один помощник в этом деле…

Кто знает, стали бы Серик и Салтанат открывать свою СТО именно на этом месте, рядом с промзоной, далеко от жилого массива, если бы дорога была в таком же состоянии, что и раньше. Дело в том, что в прошлом году автотрассу здесь отремонтировали, и теперь это одна из самых оживленных улиц райцентра, по которой с удовольствием ездят макинцы. Вот и выходит, что хорошие дороги могут оказать большую помощь бизнесу. А в нашем конкретном случае капитально отремонтированная автодорога стала надежным рычагом стимулирования и развития малого бизнеса.

Согласно условиям реализации программы «Занятость-2020» Салтанат Алтынбекова прошла курсы начинающих предпринимателей, получила сертификат об их окончании. Затем она, заложив свой дом, построенный совсем недавно, получила кредит. Со своей стороны Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства одобрил кредитную заявку супругов, несмотря на то что в Макинске конкуренция в сфере услуг автосервиса довольно высокая.

Но дело в том, что Серик и Салтанат при разработке своего бизнес-плана указали, что их СТО будет работать круглосуточно, а такого вида услуг в Макинске нет. Благодаря семейному бизнесу этой супружеской четы обрели желанную работу здесь два племянника Серика, переехавшие из Кызылординской области, где они не смогли найти применения своим рукам. А еще он пригласил на работу местного парня, который неплохо разбирается в автомобильных двигателях. И таким образом начинающий предприниматель создал четыре рабочих места.

Сам Серик, как говорится, мастер на все руки и сегодня в СТО за управляющего. Его племянники Ракымжан Тайгашев и Сагынгали Макам работают: один – мастером по монтажу шин, другой – слесарем по ремонту ходовой части. В перспективе, если дела и дальше будут идти в гору, владельцы СТО планируют открыть автомойку и небольшое кафе для своих клиентов. Тогда, по их замыслам, найдется работа и для племянников жены Серика, и для самой Салтанат.

– Все у нас сложилось хорошо, а то ведь сколько можно сидеть на у шее государства и выпрашивать пособия по безработице? – говорит С. Карымсаков. – Гораздо интереснее работать для своего блага, развивать собственный бизнес, не ждать милостей со стороны. Мы с женой взяли кредит. Но этих денег не хватило для строительства гаража и покупки необходимого оборудования, а потому нам пришлось продать свой автомобиль. Конечно, рисковали, было страшновато, но, наверное, не зря в народе говорят: глаза боятся – руки делают, – улыбается Серик.

Все минувшее лето начинающие предприниматели круглосуточно оказывали помощь автолюбителям. И сегодня их СТО, которую Серик и Салтанат назвали «Оңалсын», работает днем и ночью. Любой водитель, съехавший с автобана по причине поломки своего «железного коня», получит здесь необходимую помощь от всегда приветливых мастеров автодела.