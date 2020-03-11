​Когда дороги с качеством не дружат

Как только по весне сходит снег, сразу обнажается неприглядная картина: ямы и колдобины на проезжей части. Причем испытать все «прелести» езды по ним можно не только на окраинных улочках областного центра, но и на центральных проспектах.

Виновных между тем как будто бы и нет. По крайней мере, за последнее время не припомню, чтобы власти за некачественную работу привлекли к ответственности какого-либо нерадивого дорожника и заставили его все переделать за свой счет. Безнаказанность, пожалуй, и породила такое отношение к делу у некоторых из них. Знают, что с наступлением тепла у них снова появится возможность за работу «абы как» получить немалые средства.

Вот и в нынешнем году на ремонт автодорог Актобе выделено 5,3 млрд тенге. Но как добиться эффективного освоения? В социальных сетях, переполненных комментариями раздосадованных водителей, содержатся «рецепты», один радикальнее другого. Кто-то советует допус­кать к тендеру только тех подрядчиков, которые хорошо себя зарекомендовали аккуратностью и качеством дорожных работ. А кто-то требует лишать лицензий тех, кто допустил брак, «чтоб впредь неповадно было!»

С учетом общественного мнения аким области Ондасын Уразалин на днях лично проинспектировал ряд улиц областного центра, требующих оперативного ремонта проезжей части. В том числе проспекты Абилхаир-хана, Санкибай-батыра, ул. Бокенбай-батыра, Аз-Наурыз.

Дорожные проблемы в Актобе появились не за один день. На ухудшение состояния асфальтового покрытия городских улиц, по словам главы региона, повлия­ло несколько причин. Во-первых, в прошлом году на эти цели средств не выделялось, во-вторых, сказалось халатное отношение подрядных организаций к качеству дорожных работ. Между тем протяженность пришедших в негодность магистралей областного центра составляет не одну сотню километров.

Так что деньги, выделенные в текущем году на дорожный ремонт, точечно будут направлены лишь туда, где действительно положение аховое.

Во всяком случае, аким города Мавр Абдуллин, информируя главу региона о планируемых мероприятиях по обновлению городской дорожной сети, привел несколько проектов, которые планируется осуществить в текущем году. Среди них – ­реконструкция мостового пере­хода в районе «Сельмаш», дорог в жилых массивах «Заречный-3, 4», «Нұр-Ақтөбе», «Нұр-Ақтөбе 1, 1-а», проспекта Санкибай-­батыра, микрорайона «Батыс-2», улицы М. Арынова.

Капитальный ремонт будет проведен также на улицах Байганина, Кулымбетова, Монке-би, Нариманова, М. Маметовой, М. Утемисова, Бейбітшілик, а средний – между улицами Богенбай-батыра и М. Маметовой. Кроме запланированных мероприятий, подготовлена проектно-сметная документация на ремонт автомобильных дорог стоимостью 11,8 млрд тенге. При полном осуществлении 40 запланированных проектов, как заверил аким города, в ближайшие годы показатель дорог с качественным асфальтовым покрытием в Актобе достигнет 80%. Хотелось бы на это надеяться…

Подрядные организации ­приступят к работам с потеп­лением. А такие подрядчики, как ТОО «Ерхат жолдары», «Автолайн», «Барлык курылыс», по просьбе горожан уже проводят ямочный ремонт на проспекте Абилхаир-хана, по улице Богенбай-батыра, А. Молдагуловой, Некрасова, в 11-м микрорайоне за счет собственных средств.

– Я понимаю беспокойство актюбинцев, особенно водителей, – сказал Ондасын Уразалин в интервью представителям масс-медиа. – Тем не менее нужно понимать, что ­создавшиеся проблемы эмоциями не решить. Сейчас к делу подключились люди неравнодушные. Уверен, объединив усилия, нам удастся повысить качество дорог.

Глава региона поручил акиму Актобе Мавру Абдуллину повысить требования к подрядным компаниям, участвующим в конкурсе государственных закупок. Спрос с них за некачественную работу должен быть жестким.