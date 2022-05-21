Фото: ДП Алматы
Общество
Когда достроят три крупные развязки в Алматы

В Алматы продолжается строительство трех автомобильных развязок. О сроках их ввода в эксплуатацию на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления городской мобильности мегаполиса Гани Мурзаханов, сообщает Kazpravda.kz.

По словам Г. Мурзаханова, в Алматы продолжаются строительство трех развязок: улица Бухтарминская – Кульджинский тракт, проспект Сейфуллина – улица Жансугурова и улица Саина – улица Монке би.

На первой развязке работы ведутся согласно графику. Выкуп по территории города и области полностью завершен. До конца первого полугодия планируется завершить строительно-монтажные работы по сооружению эстакады и съездов, тем самым обеспечить проезд транспорта во всех направлениях. Полное же завершение с учетом благоустройства планируется до конца 2022 года.

«Что касается развязки проспект Сейфуллина – улица Жансугурова, то там также ведутся работы на выкупленных участках. Тем не менее невыкупленными остаются семь участков. По данным участкам проводятся судебные процедуры. Строительно-монтажные работы будут выполнятся по мере выкупа данных участков. Полное завершение работ запланировано на 2023 год», – отметил руководитель управления городской мобильности Алматы.

По развязке улицы Саина – Монке би ведется корректировка проекта. В этом году планируется открыть движение по данной развязке, полное же завершение работ намечено на 2023 год.

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