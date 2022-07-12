Когда дойдет дорога до границы?

Снова под вопросом оказались сроки сдачи в эксплуатацию международной автострады

Атырау – Астрахань.

Срыв сроков обернется штрафными санкциями, ударит по имиджу компании-подрядчика, которая уже сейчас несет убытки вследствие простоя. Проблемные вопросы этого затянувшегося дорожного проекта на днях были обсуждены на площадке палаты предпринимателей Атырауской области.

Как доложил представитель компании-подрядчика Мустафа Будан, в среднем для строительства своего участка автотрассы им ежемесячно необходимо около двух тысяч вагонов щебня. Однако с апреля текущего года к ним прибыло не более полутора тысяч вагонов.

– Мы располагаем всей необходимой техникой, рабочими, можем ускорить темпы дорожного строи­тельства, однако не хватает щебня. К примеру, за последний месяц к нам прибыло всего 752 вагона. Этого катастрофически мало, – заявил Мустафа Будан.

Из-за проблем с подвозом щебня дорожники вынуждены нести убытки, связанные с простоем.

– Реконструкция автотрассы Атырау – Астрахань продолжается, – сказал директор Атырауского областного филиала АО «НК «Каз­АвтоЖол» Булатбек Айтбаев. На сегодня основная проблема состоит в нехватке вагонов для транспортировки щебня от соседей – Актюбинской и Мангистауской областей.

В общей сложности для завершения работ необходимо еще 30 тыс. вагонов с щебнем. Если за два месяца сюда должны были прибыть 8 500 вагонов, то сейчас реальный показатель составляет всего три тысячи. К примеру, если подрядчики подают заявку на две тысячи вагонов, то на деле ежемесячно получают всего 300–400.

Данная проблема актуальна для всей республики – везде сейчас идет строительство, инертных материалов имеется в достаточном количестве, но проблемным является вопрос с их транспортировкой.

Представители Атырауского отделения АО «КТЖ – Грузовые перевозки» о проблеме знают, однако она требует решения на республиканском уровне.

– Определенные трудности есть, этот вопрос необходимо поднимать на уровне Правительства. Также нужно учитывать, что карьеры обслуживают не только Атырау, у них есть своя суточная производительность. Что касается инфраструктуры, с этим проблем нет, даже если число вагонов увеличится вдвое. Вопрос в другом – смогут ли дорожники своевременно выгружать прибывающие вагоны»? – подчеркнул первый заместитель директора Атырауского отделения АО «КТЖ – Грузовые перевозки» Самат Кулмуханов.

В свою очередь заведующий сектором офиса Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана по Атырауской области, заместитель директора региональной палаты предпринимателей Сарсенбай Жолдыбаев акцентировал внимание на проблемах, возникающих вследствие сложившейся ситуации.

– Получается, что за дорогу отвечает один, за щебень – второй, за финансирование – третий, а в итоге страдает подрядчик. Ведь срыв сроков, помимо штрафных санкций, приводит к имиджевым потерям. Такими темпами автострада будет строиться еще лет десять! Нужно поднимать этот вопрос в «верхах», мы со своей стороны готовы подключиться к данной работе, – отметил Сарсенбай Жолдыбаев, порекомендовав предпринимателям уже сейчас добиваться пересмотра контрактных обязательств в плане корректировки сроков завершения работ.

Напомним, ранее директор Атырауского областного филиала «КазАвтоЖол» Булатбек Айтбаев также обращал внимание властей на проблемные вопросы в связи с нехваткой инертных материалов.

– В Атырауской области нет щебеночных карьеров. Весь щебень завозится по железной дороге и, соответственно, возникают вопросы с нехваткой вагонов. Не развита и сама железнодорожная инфраструктура, что бы там ни заявляли в Атырауском отделении АО «КТЖ – Грузовые перевозки», – подчеркнул Булатбек Айтбаев.

Автотрасса Атырау – Астрахань была построена в 1975 году. Ее реконструкция началась в 2019-м. Стои­мость дорожно-ремонтных работ на дороге общей протяженностью 277 км составляет 87,4 млрд тенге. Из-за ошибки в проекте осуществление реконструкции автотрассы затянулось. Ранее глава МИИР Каирбек Ускенбаев уже сообщал, что автора проекта реконструкции автострады республиканского значения Атырау – Астрахань привлекли к ответственности.

Дело в том, что в соответствии с проектом в дорожную «одежду» им был ошибочно заложен слой с добавлением грунта из местных карьеров, который оказался непригодным для дорожного строительства, так как содержал значительное количество гипса. Тогда же министр сообщил, что реконструкция трассы будет завершена в 2023 году.