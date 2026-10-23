Когда дружба – первый помощник

Даже ошибки помогают учиться, развиваться и лучше понимать собственные возможности, уверена инспектор подразделения специального назначения СОБР департамента полиции области Улытау Елена Крестьянникова.

– Я родилась и выросла в поселке Рудник. Когда-то его построи­ли специально для производственников – геологов, горняков, – рассказывает она. – Сейчас его не существует, многих жителей переселили в Сатпаев, я переехала в Жезказган. А на месте, где был родной дом, теперь добывают медную руду. До сих пор отчетливо помню прекрасный парк в центре, небольшие улочки, магазины, своих добрых соседей, друзей. Ведь именно благодаря окружению я выучила казахский язык.

Государственным языком Елена Валериевна владеет с детства. Ну а дружба в этом деле – первый помощник.

– Как и большинство детей, я любила играть во дворе, – поясняет она. – Но чтобы было веселее, нужно было научиться понимать друг друга. Не говорить же на разных языках. Когда именно я начала свободно общаться – уже и не вспомню, но, поверьте, это было не сложно. Так и получилось – дома с родными общалась на русском, на улице со сверстниками – на казахском.

Свободное владение несколькими языками – это, однозначно, большой плюс, считает моя собеседница. Особенно важно знание государственного языка для госслужащих. Елена Крестьян­никова сейчас уверенно говорит на трех языках. В данный момент она с увлечением совершенствует английский: занимается с репетитором, есть успехи.

Для Елены Валериевны трехъязы­чие – не только веление времени, но и стремление к новым возможностям.

Познавать новое, особенно когда речь идет о языках, – это интересно. Бонусом – тренировка памяти и гибкость мышления. А это для работы инспектора СОБР тоже важно.

Кстати, детство в поселке и окружающие не только помогли ей выучить три языка, но и повлияли на мировоззрение.

– Я пробовала себя в искусстве, спорте, во время учебы участвовала в олимпиадах по казахскому языку, часто выступала ведущей на разных мероприятиях. Но при этом всегда думала о выборе будущей профессии, искала свое призвание, – говорит Елена Валериевна. – Для себя поняла главное: не важно, каков будет путь, я должна стать полезной для своей Родины. Кстати, в моей семье я первая, кто пошел служить в полицию.

Сначала девушка окончила Жезказганский университет им. О. А. Байконурова, потом прошла курс первоначальной подготовки. В 2024 году устрои­лась на службу в Департамент полиции области Улытау на долж­ность инспектора ПСН СОБР.

– Я люблю свою работу, – рассказывает Елена Валериевна. – Сейчас набираюсь опыта для дальнейшего карьерного роста.

Стать сотрудником отряда СОБР ей помогли не только знания и свободное владение казахским языком, но и спортивный разряд. Елена Крестьянникова – кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу.

Спорт закаляет характер, уверена она. За каждым спортивным достижением стоят упорные­ тренировки, дисцип­лина и умение преодолевать трудности. Именно эти качества необходимы на службе, да и в жизни очень помогают.

– Считаю, что работа в полиции – верный способ быть полезной для Родины и служить народу, – подчеркивает наша героиня. – А еще эта профессия требует смелости, решительнос­ти, ответственности, готовности прийти на помощь. Когда я говорю, что работа меня вдохновляет – это правда, ведь очень важно любить то, что ты делаешь.

Заниматься тем, что нравится, – лучший выбор для каждого, поясняет Елена Крестьянникова. И это касается не только профессии, но и изучения языков.

– Я начала говорить на казахском в детстве, но сейчас учусь общаться на английском, – отмечает она. – Мой совет для тех, кто хочет овладеть государственным языком: главное – желание, не нужно бояться, что не получится, нельзя бросать учебу, если что-то идет не так как задумано. Время и практика­ помогут.