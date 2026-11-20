Считается, что поэты видят мир не так, как другие люди. Вот и у карагандинской поэтессы Веры Голобородько свое, особое, восприятие действительности. Она подмечает в людях лучшие их качества, а в природе – красоту и гармонию. Ее метафоры просты и небанальны. В ее стихах у осени «нараспашку рыжая душа», тучи – «лохматые», а солнечные лучи «по-хулигански» заглядывают в окна. В творчестве Веры Александровны пейзажная лирика занимает особое место. А еще она пишет о любви, вере, мечтах, о человеческих отношениях и смысле жизни.

фото автора

– Я обожаю творчество Омара Хайяма и Алишера Навои, – говорит поэтесса. – За что? За краткость, за точность, за смысл. Они не размазывают мысль по страницам, а умещают ее в четырех строчках. Поэтому и сама пишу рубаи. Прочту одно из них: «Что нельзя человеку купить за гроши? ⁄ Это совесть и честь, это щедрость души, ⁄ Это веру в себя и в надежность людей, ⁄ Это то, что с годами всех денег ценней».

Наша героиня – поэт из народа. Перекладывать свои чувства на стихи она начала в 12 лет. Вера Александровна выросла в шахтерской Караганде, окруженная заботой матери, которая в разное время работала лампоносом, коногоном, газомерщиком и горным мастером. В юности наша героиня брала с нее пример и хотела стать маркшейдером. Однажды дочь сказала об этом матери, та не стала ее отговаривать, а просто взяла с собой на работу. Мать надеялась, что девочка, побывав в сырой темной шахте, больше никогда не захочет туда вернуться.

– Помню, как мы сели в клеть и спустились в шахту. Это, скорее всего, была суббота, когда начальства нет на работе. В будний день мама не рискнула бы взять меня с собой, – вспоминает Вера Голобородько. – Вот мы идем под землей, и нам встречаются шахтеры, испачканные угольной пылью. Сыро, мокро. Под ногами лужи, хлюпает вода. С грохотом работает комбайн. Стоит деревянная крепь, которая гнется от огромной нагрузки. Я все это увидела и передумала становиться маркшейдером. Поняла, что шахтерское дело сугубо мужское.

Шахтерская тематика нашла отклик в творчестве Веры Голобородько. Она пишет о силе духа тех, кто каждый день спускается в забой, и воспринимает как личную трагедию гибель горняков во время аварий. Вместе с тем поэтесса уделяет большое внимание осмыслению нашего военного прошлого. В 2022 году была издана книга под названием «Не забывайте о войне!».

Тишина у Вечного огня...

Память скорбью в граните застыла.

Будь проклята эта война,

Беспощадная страшная сила!

В карауле деревья стоят.

Слышу сердце сжимается болью...

Низко кланяюсь до земли

Тем, кто уже не вернется более.

Мысли о Великой Отечественной войне отзываются болью в душе нашей героини. Она родилась в мирное время, но семья ее матери, жившая в Украине, погибла от рук нацистских оккупантов.

В разные периоды своей жизни Вера Голобородько покидала родной город, но возвращалась, черпая в нем творческие силы. В своих стихах она воспевает шахтерскую Караганду, в которой «глядят терриконы в небо» и «копры величаво стоят». Восхищается пейзажами Центрального парка культуры и отдыха, куда пришла зима, которая «сиянье снежинок в деревья вплела». Наша героиня любуется бульваром Мира, в котором «деревья, как души родные» и люди «совсем для меня не чужие».

Несколько лирических произведений поэтессы трансформировались в песни и романсы. Свой вклад в этот процесс внес председатель карагандинского филиала Союза композиторов Казах­стана Марат Сутюшев. Он написал музыку к стихотворениям «Зачем ты мне сказал», «Не говори мне ни о чем», «Меня никто так сильно не любил». Позже эти романсы исполнила Елена Ломоносова, известная актриса Карагандинского академического театра музыкальной комедии.

Кроме того, песни на стихи Веры Голобородько «Мой город Караганда» и вальс «Мой бульвар» вошли в сборник «Сүйікті жас қалам», изданный в 2014 году к 80-летию Караганды.

– Как ко мне приходит вдохновение? Бывает, еду в автобусе, задумаюсь, и вдруг в голове появляются строчки. Думаю: «Надо записать, а то забуду!» Или просыпаюсь ночью, встаю с постели – и вдруг озарение. Знаете, когда пишу стихи, я как будто отключаюсь от этого мира и ухожу в себя, – рассказывает поэтесса.

За свою творческую жизнь Вера Голобородько выпустила шесть сборников стихов. Они изданы скромными тиражами, которые разошлись по друзьям, почитателям таланта и городским библиотекам. Кроме того, с ее произведениями можно познакомиться на сайте stihi.ru. Автор и не думает извлекать из своего творчества коммерчес­кую выгоду. Самое важное для нее – поделиться с читателем самыми сокровенными мыслями и найти отклик в его сердце.