Когда экспонаты вдохновляют

Как все начиналось

Этот храм истории – наследие исследователя меднорудного Жезказгана Николая Валукинского, который последние годы жизни провел в нашем регионе. Николай Васильевич приехал в Жезказган в 1945 году, работал техником-гидрологом, попутно занимался археологией. Прожив здесь всего пять лет, он успел внести достойный вклад в изучение истории края. Археологические и палеонтологические находки, сделанные им, легли в основу первого минералогического музея, открытого в 1947 году в поселке Рудник. Он был создан по ходатайству президента Академии наук Казахской ССР Каныша Сатпаева. В 1950 году, после смерти Николая Валукинского, музею присвоили его имя.

Новый этап жизни минералогического музея начался в 1970 году, с переездом экспозиций и фондов в Жезказган. Первым его директором стал известный в регионе краевед, производственник, этнограф, заслуженный деятель Казахстана Сутемген Букуров.

Экспонаты середины прошлого века

Действующий сегодня историко-производственный музей был основан в августе 1997 года и в 2009 году переименован в честь Каныша Имантаевича Сатпаева. В 1930-х годах, будучи начальником геологоразведочного отдела Карсакпайского комбината, он доказал необходимость продолжения геологоразведочных работ в Жезказгане и в конечном итоге вывел медное месторождение в число мировых. Именно на его долю выпала трудная задача организации геологической службы в Жезказгане.

Десятилетия спустя в регионе, где жил и работал выдающийся ученый, выросло два города – горняцкий Сатпаев и металлургический Жезказган. Успешно работают горно-добывающие и обрабатывающее производства «Казахмыса». Детище Каныша Имантаевича – крупнейший производитель меди в стране.

Впрочем, вспоминая первого академика республики, улытау­сцы так же часто говорят о его неоценимом вкладе в борьбу с фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Благодаря Канышу Сатпаеву весной 1942 года, всего за 38 дней, был организован Жездинский марганцевый рудник. Он поставлял в Магнитогорск эшелоны руды взамен блокированных немцами Кавказского и Украинского месторождений.

Каныш Имантаевич оставил глубокий след не только в геологической науке, но и в культуре, литературе, искусстве и даже перевел учебник алгебры на казахский язык. Он увлекался археологией и всячески помогал сохранять историческое наследие страны.

Самородная медь - хоть сейчас в плавку

Музей, который носит его имя сегодня, тоже известен не только своими экспонатами. Для региона не менее ценна работа его научных сотрудников. О подлинных сокровищах и научной деятельности музея рассказал его директор Арман Бермагамбетов:

– Сотрудники музея активно сотрудничают с земляками и коллегами, которые проживают в других странах, и помогают им собирать исторические документы для архива. В фондах музея собрана документальная информация и кинохроника 1950–1980-х годов об истории медного производства, соратниках Каныша Имантаевича, Героях Социалистического Труда и Героях Советского Союза. На протяжении многих лет мы участвуем в этнографических экс­педициях и археологических раскопках. Особый интерес для нас представляют археологические работы в местности Талдысай, где на рубеже II–I тысячелетия до нашей эры производство бронзы достигло промышленных масштабов. Медь, бронза и изделия из этих металлов уже в тот период экспортировались из нашего региона по торговым путям по всему континенту.

Также нельзя не отметить работу сотрудников музея по поиску призванных из Улытау-Жезказганского региона красноармейцев, которые погибли или пропали без вести в годы Великой Отечественной войны. Многие из них работали до войны на предприятиях, связанных с добычей и производством меди. Стараниями сотрудников музея были найдены десятки захоронений солдат, ранее числившихся без вести пропавшими. Итогом этой работы стало издание обновленной книги «Боздақтар» к 75-летию Победы в 2020 году. Издание позволило родственникам многих погибших и пропавших без вести солдат узнать о судьбе своих близких и местах их захоронений.

Силами коллектива музея на протяжении многих лет издаются книги, рассказывающие о деятельности передовиков производства и первых руководителей комбината, а также многочисленные брошюры и туристические буклеты. Особое место в работе музея занимает «Книга Памяти», созданная, чтобы увековечить память о горняках, металлургах и обогатителях, погибших на производстве с начала промышленной разработки Жезказганского месторождения в сороковых годах прошлого века и до наших дней.

Сокровища медного края

Исторический период, который охватывает экспозиция музея, огромен. Одни экспонаты, как, например, окаменелые аммониты, датируются девоном, а другие – уже куда более близким для нас ХХ веком.

– Начинается экспозиция с палеозойской эры – с найденных когда-то образцов флоры и фауны, существовавших миллионы лет назад. Многие из них обнаружены геологами, шахтерами во время разработок шахт и ­карьеров в самых разных районах области Улытау. Металлический блеск в окаменелых образцах деревьев говорит о том, что в их гибридных образцах есть минеральные включения. Образцы самородной меди похожи на причудливые кораллы, они и сегодня встречаются в природе. По сути, их можно хоть сейчас отправлять в металлургичес­кую печь и даже обогащать не надо. Древние люди поняли, что такую медь можно плавить и применять в хозяйстве. Металлургические печи, которые обнаружили археологи, и продукты их производства – тому доказательство, – отметил Арман Бермагамбетов.

Когда запасы самородной меди стали встречаться реже, наши предки начали добывать руду и совершенствовать процесс плавки – так началась эпоха бронзы. С той поры и по сей день в производстве используют медные, свинцовые, цинковые и смешанные руды.

В музее находится уникальная коллекция минералов Жезказганского месторождения – одна из крупнейших в стране. Многие минералы были собраны и подарены музею лично Меиз Канышевной Сатпаевой. Почти каждый образец руды содержит медь. Из примесей – серебро, рений, мышьяк, кадмий, висмут, кобальт, ртуть, золото, никель, молибден, словом, почти полная таблица Менделеева. Глядя на причудливые экспонаты – прозрачные, всех цветов радуги или с позолотой – легко представить, как они превращаются в шедевр ювелирного искусства.

– Халькозин выглядит не так красиво, потому что в основном в его составе присутствуют медь и сера, – пояснил директор музея. – Название минерала в переводе с греческого означает «медный блеск». В нашем регионе большие залежи этого сульфида, причем на очень большой глубине.

Второй по качественному содержанию сульфид, содержащий медь и железо, – это борнит. По разновидностям, описанным Таисией Сатпаевой, можно проследить, что его цвет меняется от розового до оранжевого. А зависит окраска борнита в первую очередь от того, какого металла в нем больше – меди или железа.

Коллекция минералов музея - одна из богатейших в стране

– Один из последних минералов, найденных на Жезказганском месторождении, – галеноборнит, очень редкий. А халькоперит с его золотыми прожилками еще называют «золотом для дураков». Минерал действительно содержит примеси золота, серебра, таллия и селена. И содержание меди в нем хорошее, – продолжает свой рассказ Арман Бермагамбетов.

Сфалерит, пирит, марказит, жезказганит, галенит, бетехтинит, самородное серебро, малахит, азурит, куприт, кварцы – руд, полудрагоценных камней и минералов в фондах музея не счесть. Но представлены в экспозиции не только они. В области Улытау занимаются добычей и переработкой полиметаллов, есть залежи гипса, кварца, каменной соли, самоцветов и поделочных камней.

Гобелен посвященный производству

Как говорят сотрудники музея, их коллекция минералов производит на гостей большое впечатление. И хотя со времен Сатпаева в крае, казалось бы, разведаны все природные богатства и недра, поиск полезных ископаемых не прекращается.

Гордость и слава

– У нас есть копия домбры Каныша Сатпаева, стену украшает сотканный в Туркестанской области портрет академика, – рассказал об экспонатах Арман Бермагамбетов. – Когда музею было присвоено имя первого президента Академии наук Казахской ССР, супруг Меиз Канышевны Сатпаевой, известный геолог, ученый Толыбай Альжанов передал на вечное хранение личный комплект мебели семьи Сатпаевых. Этот комплект был подарен Канышу Имантаевичу на 50-летие в 1949 году. Отдельного внимания заслуживает его личный рабочий стол, которым он пользовался в годы своей деятельности в поселке Карсакпай.

На самом деле импровизированный кабинет и жилая комната академика не ограничиваются только предметами мебели. Здесь аккуратно разместились вещи и предметы того времени.

– Все когда-то собирали по крупицам. Вот пара самоваров, объема воды в большом хватало на внушительное количество людей. По крайней мере, человек 30 могли спокойно чаю попить. Вот посуда, баян середины прошлого века, – рассказал Арман Бермагамбетов.

Еще один интересный экспонат в экспозиции – мозаичный портрет Абая, подаренный музею на юбилей великого поэта и философа. Эта картина написана минералами в прямом смысле слова. Причем создана она из пород, богатых цветом, изящной структурой – на первый взгляд и не догадаешься, что это камень.

– Вы даже не сможете его приподнять, настолько портрет тяжелый, – отметил Арман Бермагамбетов. – Вместо масляных охры и ультрамарина – агат, гранит, сердолик. Для нас это уникальный экспонат.

...Не только производственники, но и музейщики продолжают дело Каныша Сатпаева. Несомненно, имя академика неразрывно связано с развитием индустрии и науки Казахстана. Масштаб его личности поистине уникален. Благодаря Сатпаеву написаны самые яркие страницы истории исследования богатых недр Казахстана, создания металлургической базы молодой республики. Он одним из первых исследовал глубины земли не только как геолог, но и как археолог, желая передать новым поколениям знания о родной земле.

Как говорится, история прошлого – урок будущему. Именно поэтому в музее стремятся сохранить для потомков славную летопись освоения недр медного края.