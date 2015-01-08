Когда еще спала страна… 670 Дулат МОЛДАБАЕВ

У старых и уже утративших свое оборонительное значение крепостных укреплений завязли крупные силы вра­жеской пехоты и техники. На то, чтобы завладеть всеми валами и укреплениями, немцам понадобилось больше месяца. Одна из надписей на разрушенных стенах Брестской твердыни гласит: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина! 20VII-41.» Тот, кто начертал эти слова, писал в полной уверенности, что наступит время и их прочтут те, кому они адресованы. Выходит, это было сопротивление не отчаявшихся, а уверенных в своих силах воинов.

Восемь лет спустя после трагических событий, разбирая завалы в крепостной башне, исследователи обнаружили останки Алексея Наганова, уроженца Семипалатинска. В кармане его гимнастерки сохранился комсомольский билет, в патроннике пистолета – одна пуля, другая была в магазине. По останкам погибших рядом с ним бойцов без труда можно было определить, что они пали в бою, рядом с телами лежали винтовки, повсюду – стреляные гильзы. Такие находки, а также воспоминания выживших защитников и германские донесения, захваченные в конце войны, позволили писателю Николаю Шахову реконструировать бои, первые часы и дни войны в Брестской крепости.

После первоначальных успешных действий фашис­ты попытались прорваться в цитадель через Тереспольские ворота, и у них это получилось. Тогда Алексей Наганов, дежурный по части­ 333-го стрелкового полка, собрал курсантов полковой школы и решил отбросить противника назад. Защитники крепости действовали решительно – в ход пошли пулеметы, орудие, минометы. За огневым ударом последовал стремительный бросок к воротам и рукопашный бой, пехота ловко орудовала штыками и прикладами.

Собрав два стрелковых взвода, офицер-семипалатинец организовал оборону ворот, которые им удавалось долго удерживать от наседающего врага. Но и потери были тяжелые, что вынудило отважных защитников оставить казематы и уйти вниз, в подвалы, где они продолжили сопротивление. Немецкие бомбардировщики неустанно пикировали на укреп­ления, сбрасывая бомбы, не прекращала мощный, ураганный огонь вражеская артиллерия. Более двух часов продолжался этот ад, но бойцы маленького и неустрашимого гарнизона укрывались в подвальных помещениях, и как только затихал вой снарядов и грохот взрывов, выходили на верх и вновь принимались уничтожать врага.

Надо сказать, что Николай Шахов стал одним из исследователей темы «Казахстанцы – защитники Брестской крепости». А выходцев из Казахстана в числе тех, кто принял первый удар вероломного врага, было немало. По данным профессора КазНУ­ им. Аль-Фараби Лайлы Ахметовой, которая многие годы занимается такой исследовательской работой, несколько эшелонов с казахстанскими призывниками осенью 1939-го, зимой и осенью 1940-го, весной 1941 года прибывали в Брестскую область. Правда, служить в Брестскую крепость попала только часть новобранцев-казахстанцев. Многие из них несли службу в фортах Брестской крепости, в районе города Бреста и по всей Брестской области. Однако все они 22 июня 1941 года вступили в бой с вторгшимся врагом.

Всего, по разным данным, в Брестской крепости находилось от 1 200 до 3 000 воинов – выходцев из Казахстана. На 29 апреля 2013 года в списке казахстанцев – защитников Брестской крепости, составленном Лайлой Ахметовой, насчитывалось более 470 человек. А в начале текущего года в списке уже около 500 защитников Брестской крепости из Казахстана. Интересно, что «артиллерист, студент, журналист и писатель», как любил говорить о себе Азильхан Нуршаихов, тоже занимавшийся исследованием этой темы, за героизм при освобождении Брестской крепости был награжден орденом Славы III степени.

Советские пограничники дрались на своих рубежах отчаянно, проявляя массовый героизм, но вражеское наступление было стремительным, и многие «часовые Родины» очень быстро оказались в глубоком вражес­ком тылу. Крупные силы противника просто обошли их, разгромили погранзаставы и устремились на восток. А для ликвидации небольших очагов сопротивления «зеленых фуражек» немецкое командование оставило боевые группы с орудиями, минометами и танками. Обладание по крайней мере десятикратным численным превосходством над личным составом погранотрядов уже в первые часы войны дало фашистам явное преимущество, батальоны, занимавшие оборону в районе Брестского укреп­района, потеряли до 50% личного состава. Перешедшие границу без официального объявления войны захватчики использовали фактор внезапности, и, развивая наступление, отборные танковые формирования генерала Гудериана уже в 7 часов утра вступили в Брест. Город советские войска оставили почти без боя, тем неожиданней для стремительно наступавших немцев оказалась упорная оборона Брестской крепости.

Построенный еще в XIX столетии форпост, получивший разрушения в годы Первой мировой войны, основательно поврежденный за два года до описываемых событий, когда немцы выбивали из него польский гарнизон, он в принципе утратил свое оборонительное значение. Перед войной крепость служила для расквартирования войск 6-й и 42-й стрелковых дивизий.

По этой причине, а также ввиду внезапности германского вторжения, не поз­волившей красным командирам организовать скоординированное сопротивление гарнизона, оборона сразу приняла очаговый характер. Если принять во внимание, что немцы уже брали эту крепость два года назад, они уверенно просачивались на ее территорию, прекрасно разбираясь в расположении укреплений. С самого первого штурма Брестской крепости фашисты пытались овла­деть цитаделью. Одним из очагов наиболее ожесточенного сопротивления стал Восточный форт, оборону которого возглавлял легендарный Петр Гаврилов, командир 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. В составе его бойцов сражались воины, призванные из Восточно-Казахстанской облас­ти. Самый старший по званию и должности офицер, оказавшийся в блокированной Брестской крепости, он искусно организовал оборону форта. Удивительна судьба этого сильного духом человека. Его взяли в плен 23 июля 1941 года, совершенно истощенного, но продолжавшего бросать в сторону врага гранаты и стрелять из табельного оружия. В мае 1945 года его освободили.

Еще одним очагом обороны было Кобринское укреп­ление. Вероломно нарушивший договор о ненападении враг планировал овла­деть крепостью к 12 часам первого дня войны, но у него на это ушло больше месяца. Стрельба из крепости, по словам очевидцев, слышалась до начала авгус­та. По данным исследователей, на каждый квадратный метр территории крепости, составлявшей четыре квад­ратных километра, враг сбросил по одной бомбе. Защитники Брестской твердыни понесли огромные потери, особенно в первые минуты вой­ны, когда множество солдат остались погребенными под руинами разрушенных вражеской артиллерией казарм. Немало командиров, пытавшихся пробиться к своим подразделениям, полегло от осколков снарядов и бомб. Большое количество красноармейцев и офицеров попало в плен, не меньше пропало без вести. Потому очень трудно установить имена многих защитников крепос­ти, среди которых было немало казахстанцев.